Vous recherchez un échange qui permet des conversions instantanées et sans frais entre les actifs au comptant ? FTX est cette plateforme, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

Vous pouvez acheter et vendre des centaines de jetons sur la bourse et bénéficier de services de trading avancés, y compris des contrats à terme. Dirigé par l'un des meilleurs esprits de l'espace cryptographique, le PDG Sam Bankman-Fried, FTX a attiré des millions d'utilisateurs en raison de ses faibles frais, de sa grande sélection de pièces, de sa place de marché NFT et de sa carte de débit FTX.

Aujourd'hui, nous examinons l'une des fonctionnalités de trading que les utilisateurs de FTX ont trouvées de plus en plus utiles : la possibilité de convertir facilement un jeton ou une pièce en un autre.

Comment convertir BTC, ETH et autres actifs cryptographiques sur FTX

Comme indiqué ci-dessus, la conversion entre les actifs cryptographiques au comptant sur FTX est simple, instantanée et l'un des moyens les moins chers de négocier.

Si vous avez déjà un actif dans votre portefeuille d'échange et que vous ne souhaitez pas utiliser de carnet de commandes, convertissez-le simplement en un autre actif. Cela prend quelques secondes sur cette plateforme.

Que faire si vous avez du BTC et souhaitez avoir un stablecoin en USD :

Accédez à la page du portefeuille d'échange FTX.

Choisissez la pièce que vous souhaitez convertir, dans ce cas, il s'agit de Bitcoin (BTC).

Cliquez sur le bouton « CONVERTIR » pour ouvrir un panneau affichant la conversion.

Ensuite, entrez le montant de BTC pour obtenir le prix. Si tout semble bon pour vous, terminez le processus en cliquant à nouveau sur le bouton "CONVERTIR".

Si vous utilisez FTX.US, accédez à cette page et localisez l'option de conversion. Le processus est le même que ci-dessus.

Pouvez-vous convertir des jetons autres que BTC et ETH ?

Oui. Les clients FTX ont le luxe de convertir entre une large gamme de jetons, de devises fiduciaires et même de jetons à effet de levier. Convertissez facilement depuis ou vers FTX Token (FTT), Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Solana (SOL), Fantom (FTM) et des centaines d'autres tokens, stablecoins et tokens à effet de levier.

Pourquoi convertir vos actifs spot sur FTX ?

L'échange FTX vous permet de convertir vos pièces/tokens sans frais, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais cachés car ce qui est cité est ce que vous payez.

L'autre chose est la commodité et la facilité d'utilisation qui accompagnent l'interface utilisateur simple. Vous n'avez pas besoin d'exécuter une transaction via le carnet d'ordres. Choisissez simplement la pièce à convertir et obtenez l'actif souhaité en quelques secondes.

N'oubliez pas qu'il y a une propagation

Pas de frais cachés et la différence de prix dépend en grande partie des conditions du marché. En rapport avec cela, il y a quelque chose que nous appelons un spread, qui, selon FTX, s'applique aux transactions de conversion.

En termes simples, le spread fait référence à la différence entre les prix d'un actif cryptographique en termes de valeurs d'achat et de vente au moment où vous exécutez une transaction.

Par exemple, si vous achetez SOL à 83,30 $ et vendez à 83,12 $, l'écart serait de 0,18 $. Pensez-y chaque fois que vous choisissez de convertir une pièce en une autre.

