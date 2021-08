C'est aujourd'hui que débute le symposium de Jackson Hole. Comment les marchés vont-ils réagir au principal événement de l'année ?

C'est aujourd'hui que débute le symposium de Jackson Hole, le principal événement de l'année organisé par la Fed en dehors des réunions régulières du FOMC (Federal Open Market Committee). La Réserve fédérale (Fed) des États-Unis organise un événement annuel auquel elle invite habituellement les banquiers centraux du monde entier.

En raison de la pandémie de COVID-19, il s'agira d'un événement virtuel (c'est-à-dire en ligne). Mais cela ne signifie pas qu'il ne sera pas important. L'année dernière, l'événement s'est déroulé dans des conditions similaires, et la Fed a choqué les marchés en annonçant un changement de son mandat – elle est passée à un objectif d'inflation moyenne autour de 2% au lieu d'un objectif fixe de 2%.

Que peuvent attendre les traders de l'événement de cette année ? Malgré le fait que les marchés boursiers soient à des niveaux record, le dollar américain s'est apprécié en 2021. Un examen attentif des paires EUR/USD ou AUD/USD révèle que le dollar est plus élevé par rapport au début de l'année. Cela est surprenant, surtout si l'on considère la politique monétaire souple en cours aux États-Unis.

Variante Delta – Un risque pour les haussiers du dollar américain

On peut associer la force du dollar à la pandémie de COVID-19. Plus précisément, à mesure que les vaccins étaient annoncés et que les campagnes de vaccination gagnaient du terrain en 2021 dans les économies développées, le dollar américain s'est renforcé. Cela reflétait la force de l'économie américaine.

Maintenant que la variante Delta est une préoccupation, la Fed pourrait surprendre les marchés en étant plus dovish que prévu. Le discours sur la reflation pourrait revenir en force, de sorte que le symposium de Jackson Hole pourrait s'avérer être un point d'inflexion important pour les marchés financiers.

Certains changements notables ont eu lieu récemment. Premièrement, l'Union européenne a annoncé hier qu'elle envisagerait de réimposer des restrictions aux voyages vers les États-Unis. Deuxièmement, les prévisions du PIB pour le troisième trimestre ont été revues à la baisse en réponse à la faiblesse des données économiques récentes (ventes au détail, mises en chantier et même enquêtes sur l'industrie manufacturière).

Dans l'ensemble, la Fed pourrait surprendre les marchés en prononçant un discours dovish alors que tout le monde s'attend à plus d'indices sur la réduction progressive des achats d'actifs. Si cela s'avère vrai, les traders s'attendent à une forte hausse de la volatilité.