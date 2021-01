À la surprise de nombreux acteurs du marché, le dollar australien (AUD) était/est toujours l’une des devises les plus fortes pendant la pandémie COVID-19. Alors que dans certaines régions du monde, la pandémie a ravagé les économies et est responsable de millions de décès, en Australie, les choses ont été traitées différemment – beaucoup mieux que dans d’autres pays, offrant une plateforme ou un point de référence pour gérer des situations similaires à l’avenir.de référence pour gérer des situations similaires à l’avenir.

Juger de la force de la monnaie locale par la réponse au COVID-19

L’un des arguments en faveur d’une meilleure réponse de l’Australie à la pandémie (et de la Nouvelle-Zélande aussi), est que, en tant que nations insulaires, elles ont un meilleur contrôle de leurs frontières. Cependant, cela ne peut pas être seulement cela, car il existe d’autres îles dans le monde où le COVID-19 a ravagé le système de santé malgré un contrôle frontalier strict.

L’explication doit donc se trouver ailleurs. En tant que nation de 25 millions d’habitants, le taux d’infection de l’Australie est si faible par rapport aux autres pays de l’OCDE qu’il faut examiner de près la façon dont elle a réagi à la pandémie.

Elle l’a fait en se concentrant sur trois piliers. Premièrement, le pays s’est attaché à instaurer la confiance avec ses citoyens. Pour ce faire, l’Australie a communiqué de manière exceptionnelle sur la question et les solutions – bonne hygiène, éloignement physique, etc. En outre, les secteurs privé et public ont parlé d’une seule voix.

Deuxièmement, la réponse de l’Australie à la crise sanitaire a été fondée sur les données. Elle a exploité l’expertise et s’est concentrée sur ce qui importe vraiment. Par exemple, le pays a instauré une quarantaine obligatoire d’une semaine dans les hôtels pour toute personne visitant le pays – sans exception. Cette mesure unique mais efficace est le résultat d’une recherche fondée sur les données, et elle a rapidement été copiée dans la région. Pas en Europe ni dans d’autres pays développés.

Enfin, l’Australie a permis au secteur privé et au secteur public de collaborer sans frictions. Ainsi, l’échange d’informations ainsi que les mesures prises pour combattre le virus ont été rapidement comprises par les entreprises privées et le secteur public. Dans d’autres parties du monde, nous avons assisté à des émeutes, des protestations, etc., dues au manque de communication et à des personnes qui ne pouvaient plus supporter les restrictions.

Tout compte fait, la réussite d’un système de santé pendant une pandémie se traduit par une réussite économique. L’économie australienne est plus proche des niveaux d’avant la crise, avec un chômage qui a chuté à des niveaux observés au printemps 2020. Par conséquent, la force de la monnaie locale, le dollar australien, ne devrait surprendre personne, car elle reflète simplement l’énorme différence entre la manière dont le pays a géré la pandémie et les autres pays qui n’ont pas réussi à le faire.