L’un des plus grands paradoxes de la pandémie est la résilience de la plus grande économie du monde. De plus, le fort rebond des marchés financiers à partir des creux (c’est-à-dire les actions, l’or, le pétrole, etc.) reste un mystère pour beaucoup.

Cependant, un examen attentif de la manière dont l’Amérique a financé la crise explique l’offre incessante d’actifs financiers. Elle explique notamment pourquoi le marché boursier a rebondi et pourquoi il devrait rester élevé pendant la pandémie.

Énorme augmentation de l’épargne

L’une des premières choses que les États-Unis ont faites a été de promulguer la loi CARES. Ce programme offrait des prestations d’assurance chômage de 500 milliards de dollars. Ensuite, elle a envoyé des chèques à chaque individu, pour un total de 276 milliards de dollars supplémentaires. Enfin, à l’aide de divers autres systèmes de revenu, elle a envoyé aux ménages 265 milliards de dollars supplémentaires. Au total, le revenu personnel disponible total (c’est-à-dire le revenu restant pour les dépenses après le paiement de tous les impôts) déployé a dépassé 1 030 milliards de dollars.

Face à une telle quantité d’argent, les ménages ont fait ce que font les ménages en temps de crise : augmenter leur épargne. La hausse du taux d’épargne a deux explications : premièrement, l’augmentation du revenu disponible. Deuxièmement, la diminution des dépenses.

La baisse des taux d’intérêt a également contribué à cette hausse. En assouplissant sa politique monétaire, la Fed a réussi à réduire la charge d’intérêts de chaque ménage.

Avec beaucoup de liquidités, l’investisseur américain a fait ce qu’il sait le mieux faire : acheter des actions. Les médias sociaux et la facilité d’ouverture d’un compte de trading ont également aidé. En outre, le trading de fractions d’actions a permis de détenir une fraction d’entreprise sans même posséder une action entière. On peut investir aussi peu que 5 $ dans une action d’Amazon, par exemple. En fonction du prix du marché, le trader aura sur son compte une fraction d’action correspondante.

Naturellement, cela augmente la participation au marché et la découverte des prix. Nous pouvons dire que l’Amérique est devenue une nation d’investisseurs du jour au lendemain, car TikTok, une chaîne de médias sociaux populaire auprès des adolescents, est pleine de gourous donnant des conseils sur la façon d’investir le « stimmy » – un surnom pour les chèques de relance du gouvernement.

Cela peut sembler drôle, et ça l’est. Mais cela explique la frénésie et l’offre qui se cache derrière le marché boursier américain. Et d’autres mesures de relance sont sur le point d’être prises.

Goldman Sachs estime que la victoire des démocrates en Géorgie apportera 160 milliards de dollars supplémentaires sous forme d’aides d’État et locales, une prolongation des allocations de chômage jusqu’à la fin 2021, davantage de contrôles, et même des programmes d’allocations supplémentaires. Au total, environ 2,7 % du PIB ou 600 milliards de dollars de support fiscal.

Quelle est la part qui sera finalement investie en bourse ? Probablement beaucoup.