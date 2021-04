Le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne lors d’un référendum controversé organisé en 2016. Les camps en faveur du maintien et ceux du départ avaient tous deux des arguments solides et, finalement, le camp du départ l’a emporté.

À l’époque, le coût de la sortie de l’Union européenne n’était pas clair. Avance rapide de quatre ans et demi, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les conditions du Brexit. En décembre dernier, le divorce est entré en vigueur, bien que de nombreuses choses restent floues. Par exemple, qu’adviendra-t-il des systèmes de compensation à l’avenir ? Basés à Londres, les deux principaux systèmes de compensation génèrent d’énormes volumes et commissions, mais ne sont pas faciles à déplacer comme beaucoup le pensaient.

Avant d’entrer dans les détails, il convient de jeter un coup d’œil sur les devises compensées par Londres. Une fois encore, le dollar américain domine, son rôle de monnaie de réserve mondiale s’étant accru pendant la pandémie. L’euro suit en deuxième position, et la livre sterling en troisième position – ces trois monnaies éclipsant les volumes observés dans les autres monnaies.

Comprendre le marché des produits dérivés

Futures, forwards, options, swaps – ce sont des produits dérivés. De nombreux traders connaissent le cours de l’action d’une société ou l’évolution d’un taux de change d’un jour à l’autre. Mais les marchés financiers sont bien plus que cela – des instruments sophistiqués qui suivent les actifs sous-jacents sont responsables de la volatilité finale de l’actif.

Il suffit de penser à la saga GameStop ($GME) qui a fasciné les participants au marché au cours des premiers mois de l’année de trading. Des traders particuliers organisés sur un réseau social (par exemple, le sous-forum Redditt) ont décidé de prendre une position longue sur les actions de GME.

Être long ne signifie pas seulement acheter les actions ordinaires. Au contraire, les traders ont surpris la communauté des investisseurs en utilisant divers instruments pour obtenir une exposition longue sur le sous-jacent (le sous-jacent étant GME).

Ils ont ainsi acheté des options d’achat (c’est-à-dire des produits dérivés) et vendu des puts (c’est-à-dire le contraire de l’achat d’une option d’achat), et ont fait fructifier leurs positions au point que les fonds spéculatifs ayant une exposition courte en ont souffert. Ce qu’il faut retenir, c’est que le marché des produits dérivés est énorme et que la compensation à Londres génère des frais importants que le Royaume-Uni et l’Union européenne ne peuvent ignorer.

Récemment, l’opinion publique a appris qu’Amsterdam avait dépassé Londres en tant que capitale européenne du trading d’actions. Il est certain que cela n’aurait pas été le cas si le Brexit n’avait pas eu lieu.

Cependant, le marché des produits dérivés est un jeu de balle totalement différent. Alors que de nombreuses voix s’attendaient à ce que les chambres de compensation se déplacent vers l’Europe continentale après le Brexit, Londres a obtenu un allié inattendu : la Banque centrale européenne (BCE). La banque centrale a mis en garde contre les coûts élevés d’un tel déménagement et les conséquences dramatiques pour les marchés financiers internationaux.

En d’autres termes, le rôle de la City de Londres reste essentiel pour les marchés financiers. L’abandon progressif de la Grande-Bretagne n’est pas judicieux.