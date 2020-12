2020 restera à jamais l’année où la pandémie a changé la façon dont le monde fonctionne et dont les sociétés vivent leur vie. Les voyages ont été réduits au minimum ou sont devenus inexistants, les accords commerciaux régionaux ont remplacé la mondialisation, etc…

Rétrospectivement, l’année a été terrible. Ce n’est qu’en énumérant certains des événements qui se sont produits cette année que l’on peut avoir une image complète de ce que le monde a traversé et des raisons pour lesquelles tout le monde souhaite que la nouvelle année commence.

Outre la crise sanitaire, 2020 avait déjà un programme difficile pour les marchés financiers – les élections américaines et le Brexit étaient sur la table. Lorsque la pandémie de COVID-19 est arrivée, les conditions pour une tempête parfaite ont été créées.

Événements critiques en 2020

Jusqu’en mars, les marchés financiers se sont concentrés sur les tensions entre les États-Unis et l’Iran ainsi que sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Certaines images et rumeurs en provenance de Chine ont fait frémir le secteur de la santé en Europe et dans le reste du monde occidental, mais le « virus chinois » semblait bien loin.

En mars, le virus a commencé à se propager de manière agressive. Il s’en est suivi un effondrement des marchés financiers internationaux, certains secteurs et certaines industries ayant subi un recul spectaculaire, en particulier les entreprises du secteur hôtelier.

Le confinement a commencé en Europe, les pays fermant leur activité économique une par une. En avril, la bourse américaine s’est effondrée, déclenchant si rapidement des disjoncteurs que des voix se sont élevées pour demander la suspension des activités de trading jusqu’à ce que le virus soit sous contrôle.

En avril, vingt-deux millions d’Américains ont demandé des allocations de chômage. Les gouvernements et les banques centrales se sont précipités pour apporter leur aide, que ce soit du point de vue de la politique fiscale ou monétaire. Néanmoins, les entreprises ont échoué, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Et puis les prix du pétrole sont devenus négatifs. Pour la première fois dans l’histoire, les contrats à terme pour livraison en mai se sont établis à près de 40 $. En effet, les plus grandes économies du monde étant en mode de confinement, il ne restait plus d’espace de stockage dans le monde et les producteurs « payaient » littéralement quiconque était en mesure de leur débarrasser du pétrole.

Une telle situation a déclenché des tendances déflationnistes dans les économies avancées, rendant la réaction des banques centrales encore plus difficile.

Lentement mais sûrement, le monde a compris qu’il devait aller de l’avant. Les actions ont rebondi, alimentées par le support des banques centrales. La capitalisation boursière des actions dites « du travail à domicile » a augmenté de façon spectaculaire. Des sociétés comme Amazon, Zoom, Google ou Facebook ont vu leurs actions atteindre de nouveaux sommets.

En novembre, l’espoir est né : des vaccins potentiels se sont révélés très efficaces contre la propagation du virus. Une autre vague d’achat d’actions en panique a suivi.

Dans l’ensemble, l’année 2020 a été riche en enseignements. Il est certain qu’elle restera dans l’histoire comme l’une des années les plus moche de tous les temps. Toutefois, les leçons apprises peuvent être plus précieuses qu’elles ne le paraissent à première vue. Espérons que les surprises qui nous attendent d’ici 2020 nous inciteront à modifier notre structure financière afin d’éviter des crises similaires à l’avenir.