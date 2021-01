Le forex ou foreign exchange est le plus grand marché du monde. Il éclipse littéralement tout autre marché, tant en taille qu’en volume.

Bien que le marché ait connu une croissance exponentielle depuis qu’Internet a conquis le monde, il y a encore de la place pour la croissance. En règle générale, sur le marché des devises, il existe deux types d’investisseurs qui achètent et vendent plus de 150 paires de devises : les investisseurs institutionnels et les traders particuliers.

Avantages et inconvénients du trading de devises

Une étude récente confirme ce que l’on savait depuis longtemps, à savoir que Londres est le plus grand centre financier du monde. Plus de 40 % du trading sur le Forex a lieu au Royaume-Uni, la plupart du temps dans la City de Londres. Les États-Unis viennent en deuxième position, loin derrière, et Singapour est en tête de la région Asie-Pacifique.

Les investisseurs institutionnels dominent le trading sur le marché des devises. Depuis peu, les traders particuliers peuvent également participer en raison de l’augmentation du trading des CFD (Contracts for Difference), mais le volume du côté des particuliers est très faible par rapport à celui des investisseurs institutionnels.

Les traders institutionnels, par exemple, achètent et vendent des devises à des prix non visibles sur le marché. D’autre part, les traders particuliers ont accès à un effet de levier leur permettant de faire correspondre de petits dépôts à de gros ordres de trading.

Le marché a changé de manière spectaculaire après janvier 2015, lorsque la Banque nationale suisse a été contrainte de baisser le plancher du taux de change EURCHF. Elle le maintenait artificiellement à 1,20, et lorsqu’elle n’a plus pu le faire, l’ensemble du marché s’est effondré. Si vous voulez, ce fut un moment décisif pour la communauté du trading en ligne, qui a déclenché de nombreux changements réglementaires dans les années à venir. Aujourd’hui, les réglementations ont réduit l’effet de levier dans la plupart des pays développés. Les risques sont mieux présentés, et les traders sont mieux informés.

Bien qu’il existe plus de 150 paires de devises, le trading de détail se fait principalement sur six paires principales : EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY et USDCHF. Si l’on y ajoute l’USDCNY, plus de 60 % du trading mondial de devises se fait sur ces paires.

C’est important car cela permet de se faire une idée précise de la monnaie dominante – le dollar américain. Elle montre également quelles sont les paires de devises les plus liquides à trader.

Le marché des changes a considérablement changé au cours des dernières décennies, et il est encore possible de le développer. Il offre des opportunités et une chance aux petits traders particuliers de concurrencer les grands investisseurs pour le même prix.