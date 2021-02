Warren Buffett est l’investisseur le plus célèbre du monde. Son bilan n’est rien moins qu’impressionnant, avec une croissance à deux chiffres année après année depuis des dizaines d’années. Dans les années 90, il est considéré comme un gourou du marché, et ses décisions d’investissement sont suivies de près par les acteurs du marché.

Le véhicule d’investissement de Buffett, Berkshire Hathaway, vient de dévoiler les changements qu’il a apportés au cours du quatrième trimestre 2020. Les décisions d’ajouter ou de réduire l’exposition aux entreprises existantes ou même de vendre d’autres entreprises sont souvent favorables aux autres acteurs du marché car elles indiquent ce que Buffett pense de l’économie et du potentiel à venir.

Berkshire n’investit plus dans Pfizer, Barrick, JP Morgan

Une des premières choses qui frappe, c’est que Berkshire Hathaway n’a pas fait état de positions dans Pfizer, Barrick ou JP Morgan. En fait, les investissements ont été liquidés.

Moqué par beaucoup parce qu’il avait vendu des participations dans des compagnies aériennes au plus bas de l’année dernière, Buffett a réagi en investissant dans l’or de Barrick, une société d’extraction d’or, bien que cet investissement ait été plutôt symbolique. Depuis lors, le prix de l’or n’a pas pu se maintenir au-dessus de 2 000 $, et il s’est seulement corrigé, passant récemment en dessous de 1 800 $. Il est donc logique de liquider la position sur l’or. Toutefois, la décision de réduire l’exposition à l’or peut également nous dire que Buffett ne voit pas les risques à venir comme il l’a vu l’été dernier. En d’autres termes, l’incertitude générée par la pandémie s’est peut-être un peu dissipée, et Berkshire n’a donc plus besoin de couverture.

Les autres positions liquidées sont Pfizer, M&T Bank, PNC Financial Services et JP Morgan Chase. On notera ici que Berkshire a liquidé les financiers du portefeuille. Il a également réduit son exposition à des noms comme Apple, Liberty LiLAC Group, Suncor Energy ou Wells Fargo. L’investissement dans cette dernière a été réduit de plus de 58%, ce qui est un autre signe que le secteur financier n’est plus attractif pour Berkshire.

Verizon, Chevron, Marsh&McLennan – Nouveaux ajouts au portefeuille de Berkshire

Berkshire est connu pour ses investissements qui rapportent des dividendes. Les services publics, comme les entreprises du secteur des télécommunications, sont connus pour avoir une longue histoire de paiement de dividendes. L’investissement de Verizon n’est donc pas surprenant. Ce qui est intéressant, c’est que Berkshire double ses investissements avec une augmentation de 117,23 % de ses investissements dans T-Mobile US. Par conséquent, on peut dire qu’en abandonnant la finance, Berkshire s’est réorienté vers les services publics via les sociétés de télécommunications mentionnées.

Enfin, Berkshire a également ajouté un investissement dans Chevron et Merck – énergie et logistique, dans un pari que l’économie mondiale va rebondir plus fort que prévu. Comme toujours, les mouvements dans le portefeuille de Berkshire sont surprenants, ainsi que leur timing, et néanmoins intéressants.