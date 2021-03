Le prix de l’or a atteint un nouveau record historique en 2020. La crainte d’une hausse de l’inflation et l’ouverture par la Fed de lignes de swap en USD avec les principales banques centrales du monde ont entraîné une tendance constante à la baisse du billet vert.

Avance rapide de dix mois, et les choses ont changé. Alors que la crainte de l’inflation persiste, le prix de l’or a corrigé de plusieurs centaines de dollars par rapport au sommet historique de 2020.

Les traders désireux d’acheter et de détenir de l’or dans leur portefeuille doivent être conscients de l’une des corrélations les plus étroites des marchés financiers – celle entre le prix de l’or et les taux réels américains à 10 ans. C’est la corrélation entre ces deux actifs qui exerce une pression sur le prix de l’or. En d’autres termes, malgré quelques rebonds ici et là, à moins que la corrélation ne se rompe, le prix de l’or restera sous pression.

Si l’on se réfère à la dernière décennie, la corrélation a remarquablement tenu. Dès lors, pourquoi devrait-elle se rompre maintenant ? Et si cela n’arrivait pas ?

L’or, la dette et les rendements – Un trio à prendre en compte pour investir

Le graphique ci-dessus reflète la corrélation inverse entre l’or et le rendement à 10 ans des États-Unis. En d’autres termes, lorsque les rendements augmentent, l’or diminue – et inversement. Comme les rendements sont inversés, le graphique montre que les deux actifs financiers sont étroitement corrélés.

Les rendements représentent le rendement attendu par les investisseurs lorsqu’ils achètent une obligation. Plus le rendement est élevé, mieux c’est, mais aussi plus l’obligation est risquée. En général, les obligations à haut rendement sont des obligations de pacotille, tandis que le taux dit sans risque est le rendement des obligations américaines à 10 ans. Par conséquent, lorsque les rendements augmentent sur l’instrument sans risque, le monde est à l’écoute.

La pandémie a déclenché des mesures de relance monétaire et budgétaire massives aux États-Unis. Au moins dans le domaine fiscal, l’assouplissement dépasse tout ce qui a été observé dans d’autres parties du monde. Pourtant, il s’accompagne d’une augmentation de la dette.

L’Amérique est en déficit, et l’argent qu’elle dépense est emprunté. Littéralement, cela signifie qu’elle émet des obligations pour financer son déficit. Ou bien, elle émet de nouvelles dettes pour financer le déficit et les nouvelles mesures d’assouplissement budgétaire.

Cependant, plus les rendements sont bas, moins les obligations sont attrayantes. L’Amérique doit donc laisser les rendements de l’actif sans risque augmenter, afin de rendre les obligations attrayantes pour les investisseurs et de trouver des acheteurs pour sa dette.

Sur la base de la corrélation présentée au début de cet article, cela suffit à exercer une pression énorme sur le prix de l’or. La hausse du prix de l’or s’accompagne d’une baisse des rendements. Si la Fed laisse les rendements augmenter encore un peu (et elle n’a peut-être pas le choix), le prix de l’or aura du mal à rebondir.