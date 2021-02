AMC Entertainment est une société active dans l’industrie du cinéma et du divertissement. Elle exploite plus de mille cinémas et onze mille écrans, principalement aux États-Unis mais aussi à l’étranger. La pandémie a terriblement affecté l’industrie des médias et du divertissement, car le confinement était le mot d’ordre en 2020. Alors que le monde lutte contre la pandémie et voit la lumière au bout du tunnel grâce aux efforts de vaccination, les investisseurs tradent certains noms à l’avance.

AMC a fait les gros titres cette année. Avec GameStop (GME), AMC a fait l’objet d’une courte pression qui a fait de nombreuses victimes à Wall Street. Les actions d’AMC se sont négociées à près d’un dollar avant le squeeze, et ont atteint jusqu’à 20 dollars en quelques jours. Les actions sont toujours en hausse de plus de 300% rien que cette année, car la pénurie d’actions n’est apparemment pas terminée. Par conséquent, lorsque vous examinez AMC, prenez en compte la situation générale et le fait que les revenus ne signifient peut-être pas grand-chose pour le cours, étant donné que l’entreprise a été fermée la plus grande partie de l’année dernière et que ses revenus ont chuté.

Quand AMC déclare-t-il ses revenus du 4ème trimestre ?

AMC publiera ses résultats du quatrième trimestre 2020 le 4 mars 2021.

Attentes du marché à partir de l’état des revenus d’AMC ?

Le marché s’attend à ce qu’AMC fournisse un BPA de -3,13 $ pour le dernier trimestre, ce qui est mieux que les -5,70 $ du trimestre précédent. Les revenus sont estimés à 141,31 $, mais l’accent sera mis sur les prévisions fournies par la direction à mesure que l’économie se réouvrira et que le secteur se redressera progressivement.

Actions AMC : Analyse technique

Le tableau technique sur AMC n’a pas l’air constructif. N’oubliez pas que la raison pour laquelle nous voyons le pic plus élevé et le rebond qui s’ensuit n’a rien à voir avec les revenus de l’entreprise, mais qu’il s’agit simplement du résultat d’une spéculation active sur le prix de l’action, une combinaison de ‘short squeeze’ et de ‘gamma-squeeze’ qui conduit souvent à de tels résultats.

Si le cours de l’action d’AMC chute en dessous de la ligne de tendance haussière, les bears tenteront de le pousser jusqu’au point de rupture initial.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action d’AMC ?

Le cours de l’action AMC est extrêmement volatil. À un moment donné hier, le cours était en hausse de plus de 10 %, et en quelques minutes, il a plongé de quelques pour cent, pour ensuite remonter à son plus haut niveau. Investir dans AMC comporte donc un risque supplémentaire, car l’action est sujette à une forte spéculation, tant à court qu’à long terme. L’annonce de la réouverture des salles de cinéma à New York a récemment déclenché une hausse de 13 %, confirmant la sensibilité des actions de la société aux nouvelles liées à la pandémie.