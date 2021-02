Aviva est un géant britannique de l’assurance qui propose également des produits d’épargne au Royaume-Uni, en Asie du Sud-Est, dans le reste de l’Europe ou en Amérique du Nord. C’est également un prestataire de services de gestion d’actifs, et il offre des services de gestion d’investissements pour les clients institutionnels.

Le cours de l’action Aviva a chuté de façon spectaculaire lorsque la pandémie COVID-19 a atteint le monde occidental, comme l’ont fait tous les indices boursiers. Cependant, il a rebondi en même temps que le rebondissement général des marchés et menace maintenant de franchir la rupture au-dessus du niveau clé de 400 GBP.

À une semaine des revenus du quatrième trimestre 2020, l’action Aviva peut-elle résister à la rupture ?

Quand Aviva déclare-t-il ses revenus du 4e trimestre ?

La semaine prochaine, le 4 mars 2021, Aviva publiera ses revenus du quatrième trimestre 2020 et ses résultats annuels pour 2020.

Attentes du marché à partir de l’état des revenus d’Aviva ?

Le marché s’attend à une croissance des revenus d’environ 10% et à atteindre 64,71 milliards. À ce rythme, l’entreprise négociera à un ratio prix/ventes à terme de 0.32. Si l’entreprise dépasse les attentes du marché, le cours de l’action pourrait lui permettre d’essayer la résistance horizontale fournie par le sommet d’un précédent triangle de contraction.

Actions Aviva : Analyse technique

Le cours de l’action d’Aviva a chuté à partir d’un triangle qui a agi comme un modèle de renversement. La chute s’est produite pendant la déroute boursière de mars-avril 2020, et le sommet du triangle devrait agir comme un niveau pivot majeur. Un mouvement au-dessus du sommet du triangle est une étape majeure pour le cours de l’action d’Aviva, car il implique une reprise complète de la pandémie et, pourquoi pas, un optimisme concernant le Brexit et son impact sur l’activité principale.

En cas de surprise négative sur les revenus, le point médian du canal haussier devrait apporter un support dynamique. C’est à ce niveau que les bulls interviendront le plus probablement, ainsi que sur le bord inférieur du canal. En cas de surprise positive, l’attention se porte directement sur le niveau de 400 livres sterling – une clôture quotidienne au-dessus devrait déclencher davantage de hausse.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action Aviva ?

Aviva a récemment décidé de se concentrer sur ses principales activités au Royaume-Uni, au Canada et en Irlande. À ce titre, elle a vendu ses activités françaises pour 3,2 milliards d’euros et a également annoncé son retrait de la Turquie. Grâce à une collaboration avec la société de capital-risque Artemis, Aviva a annoncé un nouvel investissement dans la fintech et insurtech à la fin du mois de janvier de cette année. Si les revenus de la semaine prochaine sont une bonne surprise, le cours de l’action d’Aviva pourrait tenter de défier le niveau clé de 400 GBP.