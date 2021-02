Centrica est une société multi-services qui possède des entreprises au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Norvège et à un niveau international également. Elle fournit de l’énergie et des services à des dizaines de millions de clients, et le cours de l’action Centrica a déjà augmenté de plus de 19 % depuis le début de l’année.

Quand Centrica publie-t-il ses revenus du quatrième trimestre ?

Centrica devrait annoncer ses revenus du quatrième trimestre 2020 le 25 février 2021.

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de Centrica ?

Les analystes s’attendent à ce que Centrica fasse état de revenus proches de 33,76 milliards de dollars, soit une hausse de 14,12 % par rapport à l’année précédente. Une surprise positive est à prévoir compte tenu de la hausse des prix de l’énergie observée ces derniers mois en raison des conditions hivernales difficiles.

Cours de l’action Centrica : Analyse technique

Le cours de l’action Centrica est dans un canal ascendant, ce qui met la pression sur les sommets après le rebond de 2020. La définition d’une tendance haussière indique que le marché inverse une tendance baissière précédente lorsqu’il atteint un nouveau plus haut au-dessus du précédent plus bas. Dans ce cas, un mouvement au-dessus de la zone clé vue dans le graphique ci-dessus satisfera cette condition.

En d’autres termes, le marché semble produire de l’énergie et contester cette zone clé. Si les revenus sont positifs dans une semaine, le cours de l’action Centrica pourrait dépasser les sommets précédents, ce qui devrait déclencher d’autres stops.

Dans le canal ascendant, la pression sur la clé est que le prix reste dans la moitié supérieure de celui-ci. Les bulls interviendront à chaque mouvement dans la moitié inférieure, mais la force de la tendance à la hausse est donnée par la capacité du cours de l’action à rester dans la moitié supérieure.

Si Centrica rompt au-dessus du précédent sommet inférieur, cela confirme la tendance haussière. À partir de ce moment, les traders se concentreront sur l’achat du creux sur le support dynamique à la moitié de la distance du canal et à son bord inférieur.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action Centrica ?

Récemment, Centrica a annoncé qu’elle avait vendu son unité américaine à NRG Energy dans le cadre d’un accord estimé à plus de 3,5 milliards de dollars. Par ailleurs, la hausse des prix de l’énergie due aux conditions climatiques extrêmes dans l’hémisphère nord a peut-être contribué à la bonne surprise des revenus de Centrica qui seront publiés dans une semaine.

Les services publics sont soudainement à nouveau au centre de l’attention alors que Berkshire Hathaway, le géant corporate américain, révèle de nouvelles positions dans le secteur. Chaque fois que Warren Buffett fait un geste, le marché l’écoute, et l’intérêt soudain pour le secteur des services publics pourrait être de bon augure pour l’avenir de Centrica également.