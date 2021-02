Glencore est une société multinationale qui produit, commercialise, stocke et transporte des minéraux et des produits énergétiques. Ses actions sont cotées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud et elle est sur le point de publier ses revenus du quatrième trimestre 2020 en début de semaine prochaine.

Son cours s’est redressé de façon spectaculaire après la chute des marchés boursiers mondiaux en avril 2020. Soutenu par la hausse des prix des commodités, le cours de l’action de Glencore a bénéficié de l’enthousiasme des marchés boursiers.

Quand Glencore publie-t-il ses revenus pour le quatrième trimestre ?

Glencore publiera ses revenus du quatrième trimestre 2020 le 16 février 2020.

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de Glencore ?

Le marché s’attend à ce que les revenus chutent de plus de 23 % au cours du dernier trimestre 2020, avec une estimation médiane de 164,91 milliards de dollars. Toute surprise à ce sujet, compte tenu de la forte hausse du prix des matières premières et autres commodités, devrait suffire à faire bouger le marché boursier. Glencore est une société qui verse des dividendes et le cours de son action a augmenté de 174 % au cours des cinq dernières années et de plus de 16 % en 2021 jusqu’à présent.

Actions Glencore : Analyse technique

La perspective de l’analyse technique offre un tableau mitigé. D’une part, le prix a continué à augmenter et a maintenu la série de hauts et de bas plus élevés typique des fortes tendances haussières. D’autre part, l’évolution récente des prix observée au cours des deux derniers mois indique une possible tendance de tête et d’épaules – un renversement de tendance indiquant des niveaux plus bas.

Toutefois, si nous devons choisir l’un des deux scénarios, le scénario haussier semble plus probable pour plusieurs raisons. Premièrement, la série mentionnée plus haut renforce la tendance actuelle. Deuxièmement, dans un schéma de tête et d’épaules, le prix dépasse rarement le point le plus élevé de l’épaule gauche, projeté sur l’épaule droite.

Le prix de Glencore vient de faire cela et se consolide maintenant en dessous du niveau clé de 280 – une zone charnière. En d’autres termes, il met la pression sur les sommets, l’énergie des bâtiments, et devrait continuer à se consolider jusqu’aux revenus du quatrième trimestre 2020 de la semaine prochaine.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action Glencore ?

Glencore a récemment annoncé que sa production de cuivre et de charbon avait récemment diminué, mais qu’elle était néanmoins en mesure de respecter les orientations. Les perspectives pour les actions Glencore restent constructives tant que le prix ne rompt pas la série des plus hauts et des plus bas. Une rupture au-dessus du niveau 280 pourrait ouvrir la voie à une évolution plus soutenue, surtout si l’on considère l’évolution des prix des matières premières et des commodités en 2021 jusqu’à présent.