IAG fournit des services de transport de passagers et de fret dans le monde entier et exploite une flotte de 600 avions sous des noms tels qu’Iberia, Aer Lingus ou British Airways. Fortement touchée par la pandémie, l’industrie du transport aérien a connu le pire déclin de son histoire. Ainsi, le cours de l’action IAG a baissé en 2020, à l’instar du secteur, pour ne se redresser qu’au cours des derniers mois. Depuis le début de l’année, ses actions sont en baisse de 3,56 %.

Pour quand est attendu le rapport IAG sur les revenus du 4e trimestre ?

IAG présente ses résultats de l’année 2020 et le 26 février.

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de IAG ?

Le marché s’attend à une nouvelle baisse du BPA d’environ -6,42 $, en raison de la dépression de l’industrie due aux restrictions de voyage causées par la pandémie. Toute surprise positive devrait suffire à déclencher une réaction du marché, surtout si l’on considère que les images techniques de IAG semblent indiquer qu’une tendance à la baisse pourrait être en place.

Actions IAG : Analyse technique

La perspective technique s’est considérablement améliorée au cours de la dernière période. Nous assistons à la chute spectaculaire des prix en avril 2020, lorsque le monde s’est littéralement éteint en raison de la pandémie, puis à une consolidation autour de ces niveaux.

Ce qui est intéressant, c’est que le marché a atteint un nouveau creux et a ensuite rebondi – ce qui se produit généralement selon un schéma tête et épaules inversées. Ce schéma semble encore plus convaincant en raison d’un double fond qui se forme pendant la « tête » du schéma, renforçant le potentiel d’inversion.

En cas de surprise positive sur les revenus, le niveau de résistance suivant est la neckline de la tête et des épaules inversées. Une rupture et une fermeture au-dessus de la neckline déclenchera un certain intérêt pour le mouvement mesuré, calculé comme la distance de la tête à la neckline, projetée à partir de la neckline.

D’un autre côté, un revenu négatif inattendu peut conduire à ce que le prix retombe à son niveau le plus bas. Si le marché passe en dessous du double creux, le schéma d’inversion est invalidé.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action de IAG ?

L’industrie est encore meurtrie par la pandémie, mais l’espoir existe. Alors que les efforts de vaccination se multiplient dans les économies avancées, l’espoir est que l’industrie du transport aérien se remette en marche avec les économies du monde entier.

Toutefois, la route est encore longue, surtout si l’on considère que les économies européennes sont toujours en mode confinement. En fait, les réservations européennes ont diminué en janvier. En outre, le prix du pétrole a atteint 60 $ aujourd’hui, ce qui met encore plus de pression sur l’industrie aérienne en difficulté.