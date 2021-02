Lloyds, le plus grand groupe bancaire et financier digital du Royaume-Uni, est sur le point de publier l’intégralité de ses revenus pour 2020. Les revenus du quatrième trimestre 2020 devraient avoir un impact important sur le cours de l’action Lloyds. Lloyds opère dans le secteur financier et est actif dans trois segments : assurance et patrimoine, banque commerciale et vente au détail. Le cours de l’action a augmenté de plus de 10 % depuis le début de l’année, mais il a tout de même baissé de 25 % au cours de l’année dernière.

Quand la Lloyds déclare-t-elle ses revenus au quatrième trimestre ?

La Lloyds déclare ses revenus pour 2020 le 24 février 2021. La présentation aux analystes et aux investisseurs institutionnels sera suivie d’un appel aux investisseurs à revenu fixe

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de la Lloyds ?

Le marché s’attend à ce que la croissance du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre diminue de -11,36% pour atteindre 20,68 milliards. Toute surprise positive devrait suffire à déclencher une nouvelle hausse du prix de l’action déjà en hausse pour l’année. De plus, le schéma technique favorise également la tendance haussière, mais certaines réserves existent.

Actions Lloyds : Analyse technique

Le cours de l’action Lloyds a atteint son plus bas niveau en octobre de l’année dernière, après avoir été touché par la pandémie de COVID-19. Les provisions pour prêts non performants ont affecté la rentabilité, et le déclin était inévitable, comme on l’a vu dans tout le secteur financier.

Toutefois, la baisse a été suivie d’un rebond rapide. En outre, le rebond s’est plus ou moins arrêté dans une zone similaire par rapport à la consolidation précédente avant le plongeon d’octobre. Plus précisément, le marché a formé un schéma inversé – un schéma de renversement haussier.

La ligne horizontale noire du graphique ci-dessus fait office de neckline de la tendance. Le mouvement mesuré d’un tel modèle est la distance entre la tête et la neckline, projetée à partir de la neckline. Il s’agit de la distance minimale que le marché doit parcourir en cas de rupture de prix et de fermeture au-dessus de la neckline.

En fait, c’est la principale condition pour que le modèle agisse comme un renversement. Par conséquent, en cas de surprise positive sur les revenus de la Lloyds au quatrième trimestre 2020, les bulls devraient attendre la clôture quotidienne au-dessus de la neckline comme confirmation. En revanche, si les revenus sont décevants, le marché devrait trouver un support au point le plus bas dans la formation de l’épaule droite.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action Lloyds ?

L’incertitude demeure quant à l’impact total du Brexit sur le secteur financier britannique. Comme les rendements du Trésor américain ont augmenté récemment, les entreprises du secteur financier, dont la Lloyds, ont bénéficié de cette hausse. En fait, la hausse des rendements est l’une des principales causes de la performance positive du cours de l’action Lloyd jusqu’à présent dans l’année de trading.