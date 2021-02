Walmart n’a pas besoin d’être présenté – c’est l’une des plus grandes entreprises au monde qui exerce des activités de vente au détail et en gros. Elle emploie plus de 2 millions de personnes et continue à surpasser régulièrement le marché.

La pandémie de COVID-19 n’a pas frappé les activités de Walmart, car la société gère également des sites de e-commerce pour la livraison de ses produits. Ainsi, la chute du marché boursier mondial en mars 2020 ne semble pas aussi agressive sur les graphiques de Walmart.

Avec une capitalisation boursière de plus de 400 milliards de dollars, le cours de l’action de Walmart est stable sur l’année et a augmenté de plus de 119 % au cours des cinq dernières années. Les acteurs du marché attendent probablement la prochaine série de résultats financiers qui clôturera l’exercice 2021.

Quand Walmart publie-t-il ses revenus du quatrième trimestre ?

Walmart devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre 2020 jeudi prochain, le 18 février 2021

Quelles sont les attentes du marché à partir de l’état des revenus de Walmart ?

Il convient de noter ici que les revenus actuels se rapportent à l’exercice 2021 qui s’est terminé en janvier de cette année. Le marché attend de Walmart des résultats solides pour le quatrième trimestre 2021 : un BPA de 5,59 $, une croissance de 13,46 % par rapport à l’année précédente et des revenus en hausse de 6,19 % par rapport à l’année précédente, soit une augmentation de plus de 550 milliards de dollars.

Actions Walmart : Analyse technique

L’image technique de Walmart est très positive. Le marché est passé du creux de 2020 à un arrêt aux alentours de 152 $. A partir de ce moment, une consolidation a commencé avec le prix qui continue à essayer de s’opposer à la zone horizontale.

Les traders techniques appellent ce schéma un triangle ascendant. En effet, le marché accumule de l’énergie pour rompre et clôturer autour de la résistance horizontale, dans ce cas à 152 $. Il s’agit d’un concept clé pour l’avenir : le marché doit rompre au-dessus de la résistance et clôturer quotidiennement au-dessus de 152 $. Lorsque cela se produit, cela signifie que la consolidation a pris fin.

Le mouvement mesuré d’un triangle ascendant est égal au plus long de ses segments projetés à partir de la résistance horizontale. Si Walmart bat les revenus du quatrième trimestre 2021 de la semaine prochaine, cela pourrait être juste assez pour que le marché dépasse la barre des 152 $.

Quelles sont les perspectives du cours de l’action Walmart ?

Walmart a récemment été contraint de « vendre » à R5 Capital en raison de défis fondamentaux à long terme. De plus, selon les nouvelles du Wall Street Journal d’hier, la vente de TikTok à Walmart et Oracle a été mise en suspens.