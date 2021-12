L'hôte de "Mad Money" a également déclaré que PayPal, Disney et Mastercard font partie des actions que les investisseurs devraient examiner face à la vente actuelle.

Les actions étaient en passe de se redresser mercredi après de mauvaises performances plus tôt dans la semaine, mais ont terminé la journée en baisse après que les États-Unis ont confirmé le premier cas de la nouvelle variante de Covid Omicron.

Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,2%, tandis que le Nasdaq Composite et le Dow Jones Industrial Average ont chuté respectivement de 2% et 1,3%. Le recul des actions américaines a également suivi des mouvements similaires en Europe et en Asie, le FTSE 100 britannique et le Nikkei japonais enregistrant un ralentissement d'environ 1%.

Les marchés européens devraient ouvrir en baisse jeudi, et avec la variante Omicron causant toujours de la nervosité, les observateurs du marché disent que les actions pourraient faire face à des difficultés à court terme avant de connaître un rebond décent à la fin du mois de décembre.

Jim Cramer de CNBC pense que ce sera le cas, les perspectives techniques du marché le suggérant. L'hôte de "Mad Money" a déclaré que les investisseurs devraient s'attendre à de nouvelles faiblesses du marché boursier au cours des une ou deux prochaines semaines. Après cela, il prédit un rallye du Père Noël qui pourrait voir la plupart des actions récupérer les pertes récentes.

Citant l'analyse technique de Larry Williams, Cramer a déclaré que les attentes d'un " puissant rallye vers la fin du mois " sont élevées. Cependant, les investisseurs doivent être prudents car une nouvelle baisse reste une énorme possibilité compte tenu de la situation de Covid et du sentiment général du marché.

Les perspectives techniques de Williams suggèrent que la douleur se poursuivra jusqu'au 10 décembre environ, après quoi un renversement pourrait se produire. Le stratège note que le scénario ci-dessus est susceptible d'être « mauvais ». Cela pourrait empirer avec la propagation d'Omicron, même si le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, ont récemment noté qu'un vaccin ciblé pour la variante pourrait prendre des mois pour être prêt.

Du côté positif, Cramer dit que les tendances saisonnières montrent qu'une course historique dans la seconde moitié de décembre pourrait se produire.

Ailleurs, l'investisseur suggère que le moment est venu d'acheter certaines des actions qui se sont fortement vendues au cours de la semaine dernière. Il l'appelle « une opportunité d'achat » et que les investisseurs pourraient regretter s'ils finissent par passer à côté.

Il indique que les achats potentiels sont Disney, PayPal, Mastercard et l'opérateur de casino Wynn Resorts.