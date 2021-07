Les ventes au détail américaines ont augmenté de manière inattendue en juin, alimentant les espoirs d’une reprise économique plus rapide. Les économistes s’attendaient à une nouvelle baisse après celle du mois précédent.

Les participants au marché financier ont été pris par surprise par les ventes mensuelles anticipées pour le commerce de détail et les services alimentaires. Pour le mois de juin, les ventes au détail américaines étaient attendues en baisse de -0,4%. Au lieu de cela, les ventes au détail ont augmenté de 0,6 %, un signe supplémentaire que la reprise économique générale se poursuit.

Les ventes au détail montrent la santé des dépenses de consommation, le moteur de la croissance économique. Elles ont atteint 621,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,4 milliards de dollars par rapport au mois précédent, 18% de plus que juin 2020.

Les ventes au détail restent supérieures à la tendance pré-pandémique

Il existe trois types d’indicateurs économiques : les indicateurs retardés, les indicateurs coïncidents et les indicateurs avancés. Parmi ces trois types d’indicateurs, les investisseurs sont toujours plus intéressés par les indicateurs prospectifs.

L’indicateur des ventes au détail est un indicateur avancé et constitue la principale mesure des dépenses de consommation. Sans croissance des dépenses de consommation, la croissance économique est difficile à atteindre. Les données et les habitudes en matière de dépenses de consommation offrent un bon aperçu de ce qui se passe dans l’économie et, lorsqu’elles sont interprétées avec d’autres indicateurs économiques, elles permettent aux traders d’évaluer la force économique globale.

Alors que les données de juin ont surpris positivement les marchés, les données d’avril à mai ont été révisées à la baisse, de -1,3 % à -1,7 %. Par conséquent, les données meilleures que prévu pour juin ont été en quelque sorte compensées par la révision du mois précédent.

Les marchés ont réagi en fonction de la publication. Le jour de l’annonce, l’indice Dow Jones a dépassé les 35 000 points, pour ensuite être rejeté et clôturer en baisse à la fin de la semaine de trading.

Les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires ont augmenté de 47,1 % par rapport à juin 2020, ce qui représente une forte hausse par rapport au creux de la pandémie. De même, les services de restauration et les débits de boissons ont augmenté de 40,2 % par rapport à l’année dernière, car l’économie a repris et les gens ont passé plus de temps à l’extérieur.

Si l’on exclut l’automobile et l’essence, les ventes au détail ont augmenté de 1,15 %, ce qui est nettement supérieur aux attentes du marché. À ce stade, les ventes au détail dépassent de 15 % la tendance pré-pandémique, ce qui n’a jamais été vu auparavant.