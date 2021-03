Les États-Unis ont apporté une réponse sans précédent à la crise de la COVID-19. Les stimuli monétaires et fiscaux ont éclipsé tout ce qui a été vu dans d’autres parties du monde.

Plus impressionnant encore, la rapidité des réponses a également été impressionnante. Prenez le déploiement récent de la nouvelle série de mesures de relance budgétaire.

Au cours des deux dernières semaines, les acteurs du marché ont appris que le Sénat avait approuvé le projet de loi de relance, que le Président l’avait signé et que les comptes étaient déjà débités de 1 400 dollars ou plus, en fonction de la situation de chaque ménage. Selon certaines estimations, plus de 240 milliards de dollars ont déjà atteint les ménages américains en moins de deux semaines depuis que le Sénat a adopté la loi.

Où irait cet argent frais ? Une partie dans l’économie réelle – ainsi, les ventes au détail devraient augmenter. Une autre partie ira à l’épargne (l’incertitude demeure) ou aux dépenses différées (on attend les vacances d’été pour les dépenser). Enfin, une grande partie ira à l’investissement dans les actions américaines.

L’Amérique et le monde pensent au-delà de la COVID-19

Une étude de la Deutsche Bank Research souligne qu’une grande partie des nouveaux chèques de relance finira par être investie dans le marché boursier. Plus précisément, quelque 50 % dans la tranche d’âge 25-34 ans, ou 15 % chez les 55 ans et plus.

En outre, une enquête mondiale menée auprès des gestionnaires de fonds par la Bank of America révèle que la COVID-19 n’est plus considérée comme le plus grand risque résiduel. Les gens s’inquiètent désormais d’une inflation plus élevée que prévu, d’un accès de colère sur le marché obligataire, mais aussi d’une bulle à Wall Street.

Tout trader et investisseur sait que pour chaque transaction, il y a une contrepartie. Par conséquent, ceux qui sont prêts à acheter des actions aux valorisations actuelles doivent savoir que quelqu’un d’autre les vend. En d’autres termes, il y a toujours quelqu’un de l’autre côté du trade qui est prêt à faire le pari inverse.

Pour cette raison, les prochaines semaines seront cruciales pour le marché boursier américain. D’une part, nous savons avec certitude qu’une grande partie des nouvelles mesures de relance sera investie dans le marché boursier. D’autre part, si le marché ne progresse pas de manière significative, cela signifie que les investisseurs prêts à vendre aux niveaux actuels dominent ceux qui sont prêts à acheter. Ou encore, le volume du côté court est plus important que celui du côté long. Plus précisément, les flux sortants dépassent les flux entrants.

En somme, le monde regarde déjà au-delà de la COVID-19, l’Amérique en tête. Que fera le marché boursier ensuite ?