L’attention des investisseurs se tourne vers le marché de l’emploi américain maintenant que l’inflation est bien au-dessus de l’objectif de la Fed. Le rapport ADP d’hier montre que l’économie américaine a créé plus d’emplois dans le secteur privé que ce que le marché attendait.

Le rapport ADP est publié deux jours avant le rapport NFP (Non-Farm Payrolls) et indique le nombre d’emplois créés par le secteur privé américain. De mai à juin, le secteur privé a créé 690 000 nouveaux emplois, ce qui est supérieur au consensus du marché qui prévoyait 555 000.

Bien qu’il s’agisse d’un résultat solide, il n’est pas exceptionnel. Une grande partie de la surprise positive a été compensée par les données de mai, qui ont été révisées à la baisse de 92 000, ce qui a permis de compenser l’augmentation mensuelle.

Les entreprises de toutes les catégories (c’est-à-dire petites, moyennes et grandes) ont créé plus de 200 000 emplois chacune. Ainsi, les petites entreprises ont créé 215 000 nouveaux emplois, les moyennes entreprises 236 000 et les grandes entreprises 240 000.

Plus de 85 % des emplois nouvellement créés l’ont été dans le secteur des services. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie est à l’origine d’une grande partie de la création d’emplois, avec plus de 330 000 nouveaux emplois.

ADP vs NFP – Les deux rapports sont-ils corrélés ?

De nombreux traders considèrent que le rapport ADP est plus pertinent pour le marché du travail américain que les NFP. La raison en est que l’économie américaine dispose d’un secteur privé fort, avec l’esprit d’entreprise le plus élevé au monde. Par exemple, pendant la pandémie de 2020, 4,4 millions de nouvelles entreprises ont été créées aux États-Unis – un record moderne.

Néanmoins, le marché des devises ne réagit pas beaucoup au rapport ADP, même lorsque le chiffre est systématiquement inférieur aux attentes. Les données importantes proviennent du rapport NFP, considéré comme plus complet et qui sera publié dans deux jours seulement. De plus, des données supplémentaires, telles que le taux de chômage ou le taux de participation de la population active, sont publiées en même temps que les données NFP.

Le graphique ci-dessus montre la relation incohérente entre l’ADP et le rapport NFP. Alors qu’en 2020, le rapport NFP montrait plus d’emplois que l’ADP, la tendance a changé au cours des derniers mois, les NFP étant à la traîne par rapport à l’ADP.