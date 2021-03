Le prix de l’or a atteint un nouveau record en août 2020. En pleine crise sanitaire, les investisseurs ont pensé à se protéger contre l’inconnu et ont acheté le métal jaune.

Les investissements traditionnels nous disent que l’or protège un portefeuille contre l’inflation. Aussi, en période d’incertitude, les investisseurs affluent vers la sécurité offerte par l’or. Le signe haussier ultime pour l’or est venu de Warren Buffett lui-même. Le légendaire investisseur a annoncé, en pleine pandémie, que son véhicule d’investissement, Berkshire Hathaway, avait acheté des actions de Barrick, un mineur d’or. Rien ne semblait s’opposer à une hausse encore plus importante du prix de l’or.

Avance rapide jusqu’en mars 2021, et Buffett ne possède plus d’actions de Barrick, et le prix de l’or n’a pas atteint un nouveau sommet par rapport au mois d’août de l’année dernière. En fait, il n’a cessé de baisser par rapport aux sommets atteints. De plus, rien qu’en 2021, au cours des deux premiers mois de l’année de trading, le prix de l’or a perdu 16,78% depuis le début d’année.

Un dollar plus élevé ou un or plus faible ?

Comme tout actif financier, l’or peut être considéré comme étant libellé dans d’autres monnaies fiduciaires. On peut parler de l’or par rapport à l’EUR, le GBP ou l’AUD, mais la référence du secteur reste le XAUUSD – le prix de l’or exprimé en dollars américains.

L’or se trade actuellement autour de 1 700 $ par rapport au dollar américain, une forte baisse depuis le passage au-dessus de 2 000 $ l’année dernière. Pourtant, le dollar ne s’est pas renforcé dans l’intervalle. Plus précisément, le dollar a baissé par rapport à la plupart de ses rivaux – EUR, AUD, GBP, et ce n’est que récemment qu’il a montré quelques signes de force relative. S’agira-t-il d’un retournement brutal ou simplement d’une consolidation avant qu’une autre baisse supplémentaire n’apparaisse ? Personne ne le sait pour l’instant.

Cela nous laisse face à un grand dilemme – XAUUSD dans une tendance baissière, alors que l’indice du dollar (DXY) évolue de manière similaire. Que faire de cette divergence ?

On peut considérer que le prix de l’or est le principal facteur de variation du dollar. Plus précisément, que le renversement du dollar sera si marqué qu’il rattrapera la baisse du prix de l’or.

Une autre façon, plus réaliste, est fournie par le graphique ci-dessus. La corrélation inverse entre l’or et les rendements du Trésor américain est pour le moins stupéfiante. Plus la reprise économique sera forte, selon les prévisions des investisseurs, plus les rendements augmenteront et plus le prix de l’or baissera.