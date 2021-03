Les produits de base font partie d’un compte de trading en devises depuis plusieurs années maintenant. Les progrès technologiques ont permis aux courtiers d’offrir un accès à divers autres marchés que le FX classique. Ainsi, à partir d’un même compte de trading, on peut analyser et négocier des matières premières, des indices ou même des produits à revenu fixe dans certains cas.

Ce n’est que normal. Comme les marchés financiers sont corrélés, les mouvements d’un marché ont souvent un impact sur les autres marchés. C’est précisément ce qui s’est passé cette année avec les marchés des matières premières – la forte progression des deux mois de l’année de trading a perturbé les autres marchés, des actions aux devises. En outre, la hausse des prix des matières premières entraîne des changements dans les attentes macroéconomiques pour le reste de l’année. Par exemple, le prix du pétrole a déjà atteint l’objectif de fin d’année de la plupart des banques d’investissement dans le monde. Si la tendance haussière devait se poursuivre, la communauté des investisseurs devrait s’adapter rapidement ou faire face aux conséquences de l’évolution rapide des marchés.

L’indice S&P GSCI – Le deuxième meilleur début d’année jamais enregistré

L’indice S&P Goldman Sachs des matières premières (GSCI) est déjà en hausse de 16,05 % cette année. Cette hausse a des effets d’entraînement sur d’autres marchés si l’on est seulement assez curieux pour vérifier les composantes de l’indice et les marchés qu’il suit.

Il s’agit essentiellement d’un indice énergétique, dans le sens où l’énergie représente 61,71 % de son poids. Dans ce panier, l’indice prend en compte le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, l’essence RBOB, le fioul domestique, le gasoil et le gaz naturel. Les deux premiers, le WTI et le Brent, représentent plus de la moitié du secteur de l’énergie dans l’indice.

Le pétrole brut a été la star de l’année jusqu’à présent. Il a atteint plus de 63 $ et la hausse a déclenché un mouvement soutenu de hausse des paires de dollars canadiens. Par exemple, l’USDCAD a baissé pendant tout ce temps, atteignant des niveaux bien inférieurs à 1,30, un domaine clé pour l’interprétation à long terme de ce taux de change particulier.

Les métaux industriels (10,65 %), l’agriculture (15,88 %), l’élevage (7,25 %) et les métaux précieux (4,5 %) sont les trois autres domaines couverts par l’indice S&P GSCI. Dans la première catégorie, l’indice prend en compte les variations du prix de l’aluminium, du cuivre, du plomb, du nickel et du zinc. L’Australie est un grand producteur de métaux industriels, de sorte que la hausse des prix des métaux de ces catégories a soutenu le dollar australien à chaque baisse.

Les effets des prix des matières premières sur le marché des changes sont désormais évidents. Toutefois, ce n’est qu’un exemple, car on peut facilement faire valoir une forte inflation due à la hausse des prix du pétrole.

En résumé, les matières premières devraient toujours être surveillées par les traders de devises car leurs mouvements de prix ont un impact important sur tous les marchés.