Le pétrole brut a été vu en baisse au début de la semaine de trading. Il menace de faire un nouveau plus bas après avoir échoué à 77 $. Les États-Unis exhortent l'OPEP à augmenter sa production.

Le pétrole brut a connu un parcours phénoménal depuis les creux de 2020. Le prix du pétrole a bondi du territoire négatif jusqu'à 77 dollars, où il a atteint un sommet.

Cette hausse a déclenché des taux d'inflation élevés dans le monde entier. La progression s'étant déroulée sur un laps de temps très court, l'inflation a augmenté brusquement. Aux États-Unis seulement, elle s'élève à 5,4 % sur une base annuelle, un niveau jamais atteint depuis des décennies.

Pour les commodities, les déséquilibres entre l'offre et la demande jouent un rôle crucial dans la fixation du juste prix. Tant que la croissance de l'économie mondiale était perçue comme plus rapide que prévu, le prix du pétrole a augmenté parce que l'offre ne pouvait pas faire face à la demande.

Mais maintenant, la croissance économique chinoise a été revue à la baisse. C'est un aspect négatif qui a un impact sur le prix du pétrole. D'autre part, le cartel de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) n'a pas accepté d'augmenter l'offre pour faire face à la hausse de la demande. C'est un aspect positif pour le prix du pétrole.

Les États-Unis exhortent l'OPEP à pomper plus de pétrole

Alors que le monde est confronté à la menace de la variante Delta du virus COVID-19, la reprise économique est menacée. À ce titre, le prix du pétrole a baissé par rapport à ses récents sommets, mais il semble que ce ne soit pas suffisant.

Les États-Unis, qui sont le plus grand consommateur de pétrole au monde, ont récemment exhorté l'OPEP à pomper davantage de pétrole au-delà des 400 000 Bidons par jour actuels. Ils ont fait valoir que les augmentations ne compensent pas les réductions précédentes et que ce n'est donc pas suffisant à un moment critique de la reprise mondiale.

Dans l'ensemble, le prix du pétrole semble faible, et la baisse pourrait se poursuivre. Si l'OPEP décide d'augmenter sa production, le prix baissera encore un peu plus car l'offre sera plus importante sur le marché. Si la dynamique économique mondiale s'affaiblit, la baisse de la demande aura également un impact négatif sur le prix du pétrole. Ainsi, l'achat de pétrole aux niveaux actuels doit être pris avec des pincettes.