La semaine sera difficile pour la livre sterling, avec la réunion de la Banque d’Angleterre et les élections écossaises. Les traders du dollar américain ont un œil sur les données NFP qui seront publiées ce vendredi.

Bien que la semaine soit courte en raison du congé du 1er mai, un certain nombre d’événements économiques importants ont lieu. Comme il s’agit de la première semaine du mois de trading, l’attention aux États-Unis se porte sur les chiffres des emplois non agricoles (NFP) de vendredi. En Europe, l’attention sera portée sur le Royaume-Uni, où la Banque d’Angleterre annoncera sa décision de politique monétaire jeudi.

Plus loin, la Reserve Bank of Australia a annoncé aujourd’hui qu’elle maintiendrait son taux d’escompte à la limite inférieure (0,1 %) et poursuivrait les paramètres de la Term Funding Facility.

Risque de double événement pour la livre sterling

Le dollar s’est échangé faiblement pendant tout le mois d’avril, ne gagnant un peu de terrain que lors du dernier jour de trading du mois. Il reste à savoir s’il s’agissait d’une prise de bénéfices pour le mois ou du début d’un retournement.

Cette semaine est déterminante pour le trimestre et, peut-être, pour le reste de l’année. Alors que les efforts de vaccination s’accélèrent dans le monde entier, les acteurs du marché se concentrent sur la situation globale, tout comme les banques centrales.

Le Royaume-Uni est confronté à son test le plus important depuis le divorce du Brexit en décembre dernier. Un double risque d’événement pour la livre se profile, car la Banque d’Angleterre va probablement suggérer de réduire ses achats d’actifs. Il faut également tenir compte des résultats des élections écossaises. Même si la Banque d’Angleterre ne signale pas de réduction progressive, ses indications seront probablement mitigées compte tenu des prévisions économiques optimistes. La possibilité d’un nouveau vote en faveur de l’indépendance de l’Écosse pourrait également peser sur la livre, qui a eu du mal à dépasser le niveau de 1,40 et qui se trade désormais sur un ton baissier.

Les chiffres des NFP qui seront publiés ce vendredi devraient montrer que près d’un million de nouveaux emplois ont été créés en mars, selon les analystes du marché, mais il est également fort possible que l’économie américaine ait fait encore mieux. En outre, le taux de chômage devrait baisser à 5,7 %.

Dans l’ensemble, le mois de mai a commencé lentement, mais la volatilité du marché devrait augmenter progressivement à l’approche de la fin de la semaine de trading. Le positionnement pour le trimestre commence aujourd’hui.