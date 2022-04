Les jetons décentralisés de DeFiChain offrent aux utilisateurs un accès à des actifs qui correspondent à des actions, des matières premières et des fonds négociés en bourse (ETF).

Les utilisateurs bénéficient de l'exposition aux prix mais ne sont pas propriétaires de l'entreprise associée aux jetons.

DeFiChain, une plate-forme blockchain de financement décentralisé (DeFi) de premier plan sur le réseau Bitcoin, a annoncé l'ajout de quatre nouveaux actifs décentralisés, ou dTokens, à sa liste croissante d'actifs traditionnels.

Les nouveaux actifs décentralisés sont Walt Disney Co ($dDIS), MicroStrategy Incorporated ($dMSTR), iShares MSCI China ETF ($dMCHI) et Intel Corporation ($dINTC).

L'ajout fait suite à un vote des utilisateurs de DeFiChain, qui ont choisi les actifs ci-dessus plutôt que des options telles que Twitter Inc, Mastercard Inc, Uber Technologies et PayPal Holdings Inc, a indiqué la plateforme dans un communiqué de presse.

Commentant la nouvelle, l'ingénieure principale de DeFiChain, Prasanna Loganathar, a déclaré :

" DeFiChain élargit continuellement l'univers dToken pour offrir aux utilisateurs une alternative sérieuse au courtier financier traditionnel – tout en offrant la flexibilité et les avantages de la décentralisation "

Donner aux utilisateurs DeFi l'accès aux meilleurs actifs traditionnels

Les quatre actifs offrent de nouvelles opportunités d'investissement aux utilisateurs DeFi, qui peuvent choisir de frapper ou d'acheter les quatre dTokens aux côtés de ceux d'autres actifs traditionnels majeurs en actions, obligations, matières premières et fonds négociés en bourse (ETF).

Il s'agit notamment de dTokens adaptés autour de l'indice boursier de premier ordre S&P 500, du Nasdaq 100 et des actions du constructeur de voitures électriques Tesla, du fabricant d'iPhone Apple, du géant du commerce électronique Alibaba et de la plateforme de streaming Netflix. D'autres sont des actions de GameStop, Nvidia, Microsoft et Meta.

Bien qu'ils suivent les actifs correspondants, les dTokens ne sont pas les mêmes que des «titres» et n'offrent donc pas d'avantages tels que la propriété, les dividendes ou les droits de vote dans une entreprise ou une institution liée à ces jetons.

Les utilisateurs peuvent frapper les dTokens ou les acheter à d'autres détenteurs sur le DeFiChain DEX. Pour frapper un dToken, il faut déposer une garantie, qui peut être BTC, DFI (le jeton DeFiChain natif) ou l'un des stablecoins pris en charge (dUSD, USDC et USDT).

Le trading est disponible sur le DeFiChain DEX, tandis que les opportunités de revenus passifs proviennent de l'extraction de liquidités.