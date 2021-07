Les commandes des usines allemandes et le sentiment économique ZEW ont baissé de manière inattendue. Les données allemandes moins bonnes que prévu ont déclenché une forte baisse des paires d’euros, un jour avant le compte-rendu du FOMC.

Hier, pour la première fois depuis longtemps, les données économiques allemandes ont été décevantes. Les commandes industrielles et l’indicateur ZEW du sentiment économique ont tous deux baissé en Allemagne, ce qui a déclenché une forte baisse de la monnaie commune.

L’économie allemande étant la plus importante de la zone euro, les implications pour le bloc économique ne sont pas positives. Par conséquent, la baisse de l’euro est considérée comme une préoccupation, et elle justifie l’attitude dovish de la BCE.

Baisse des commandes des usines allemandes et de l’indicateur ZEW du sentiment économique

Les commandes des usines indiquent les nouveaux ordres d’achat passés auprès des fabricants. Le marché s’attendait à ce que les commandes augmentent de 0,9 %, mais en fait, elles ont fortement baissé, de 3,7 %, le plus bas niveau depuis juillet de l’année dernière.

On craint de plus en plus que la croissance économique allemande ne stagne, car les commandes d’usines sont un indicateur avancé de la production. Cette forte baisse soulève de sérieuses questions quant à la solidité de la reprise économique du pays.

Les mauvaises données se sont aggravées lorsque l’enquête ZEW a été publiée plus tard dans la journée de trading. L’indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne a baissé à 61,2 sur des prévisions de 79.

L’enquête ZEW est également un indicateur avancé de la santé économique, et la baisse montre que l’optimisme est en baisse en Allemagne. Le marché a immédiatement réagi, envoyant les paires d’euros à la baisse.

Les paires d’euros en forte baisse suite aux mauvaises données allemandes

Jusqu’au moment où les données allemandes ont été publiées, les paires d’euros ont tradé avec un ton acheteur. L’EUR/USD, en particulier, semblait fort, se tradant près du niveau de 1,19. De même, l’EUR/JPY semblait prêt à regagner la zone des 132.

Mais les mauvaises données allemandes ont brusquement changé le sentiment. L’EUR/USD et l’EUR/JPY ont tous deux perdu une centaine de pips, les investisseurs ayant revu leurs prévisions pour la monnaie commune.

À l’avenir, les participants au marché examineront attentivement les futures données européennes afin de déterminer s’il s’agit d’un événement isolé ou de quelque chose d’autre. Si les données médiocres se poursuivent, la monnaie commune aura du mal à se remettre de ses bas.