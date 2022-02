L'or s'est rallié à la nouvelle que la guerre a éclaté en Europe de l'Est. La Russie a attaqué l'Ukraine du jour au lendemain, envoyant le prix de l'or à près de 2 000 dollars.

2021 n'a apporté que désespoir et déception pour les acheteurs d'or pour au moins deux raisons. Premièrement, le précieux métal jaune n'a pas réussi à se protéger contre l'inflation. Alors que l'inflation a atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, l'or n'a pas rebondi.

Deuxièmement, non seulement il ne s'est pas redressé, mais il a également généré des rendements négatifs sur l'année. C'était trop pour de nombreux acheteurs d'or car ils se sont tournés vers des "alternatives", telles que le Bitcoin, considéré par beaucoup comme de l'or numérique.

Mais il s'est avéré que l'or s'est simplement consolidé pendant un peu plus de 12 mois. Il a augmenté récemment, avant même l'annonce d'aujourd'hui que la Russie a attaqué l'Ukraine.

Alors que nous dit l'image technique maintenant que le prix de l'or remonte ?

4 évolutions haussières sur le graphique journalier

La cassure haussière du prix de l'or est tout simplement impressionnante. Les traders techniques affirment que plus une consolidation prend du temps, plus la cassure sera violente.

Et il semble que ce soit le cas ici. Sur son chemin vers le haut, le prix de l'or a franchi quatre niveaux significatifs, comme indiqué sur le graphique ci-dessus en rouge.

Tout d'abord, il a cassé la ligne de tendance bd d'un triangle haussier. La cassure a marqué la fin de la consolidation, donc le premier signal haussier d'un rallye à suivre.

Deuxièmement, il s'est déplacé au-dessus de la résistance donnée par la série de hauts plus bas. Le passage au-dessus du point le plus élevé de la vague d a déclenché plus d'arrêts vers les sommets de 1 920 $. Si vous voulez, l'évasion au-dessus des sommets de la vague d a eu un effet boule de neige, et plus de force était imminente.

En tant que tel, la série de hauts inférieurs est invalidée, et tout ce qui se trouve au-dessus est peu ou pas de résistance. Le marché pourrait hésiter au niveau de 2 000 $ pour la simple raison qu'il s'agit d'un chiffre rond, ce qui a un impact psychologique sur les traders. Mais cela ne devrait être qu'un revers temporaire, car le triangle ressemble à un schéma de continuation, suggérant qu'un nouveau record absolu est dans les cartes.