Les investisseurs boursiers sont soit passifs (c’est-à-dire qu’ils suivent un indice), soit actifs (c’est-à-dire qu’ils achètent et vendent des sociétés considérées comme sous-évaluées ou surévaluées). Il s’agit des deux grandes catégories d’investisseurs en bourse.

Quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, chaque investisseur veut deux choses : acheter la baisse et éviter d’acheter au sommet. Naturellement, personne ne sait à quelle profondeur la baisse va s’étendre ni quand un sommet est en place. Mais ce sont les deux choses auxquelles tout le monde se prépare.

Les indices boursiers étant à leur plus haut niveau en fin d’année, le risque est que celui qui achète maintenant achète le sommet. Est-ce si grave ?

Acheter le sommet

Alors que beaucoup craignent d’investir à des niveaux jamais atteints, une étude de JP Morgan montre exactement le contraire. JP Morgan a comparé l’investissement à des niveaux record avec l’investissement à n’importe quel autre jour. Les rendements, calculés sur une période d’un, trois et cinq ans, étaient en moyenne plus élevés lorsque l’on investissait à des niveaux record que n’importe quel autre jour.

En d’autres termes, statistiquement parlant, investir sur le marché boursier actuel offre de meilleures chances d’obtenir un résultat positif. Par conséquent, acheter le sommet ne devrait pas être aussi effrayant et est moins risqué que d’acheter la baisse. Après tout, comme nous l’avons déjà mentionné, en achetant le « dip », on va à l’encontre de la tendance principale – c’est une contre-tendance. En revanche, si l’on achète à des sommets historiques, on suit la tendance.

Les actions offrent toujours des perspectives intéressantes jusqu’en 2021. Cette année, l’écart entre les actions de valeur et les actions de croissance s’est accru. Les investisseurs de valeur se concentrent sur la recherche d’entreprises sous-évaluées, tandis que les investisseurs de croissance privilégient les entreprises dont les bénéfices sont en forte croissance. Nous ne devrions pas être surpris de voir la valeur essayer de rattraper son retard en 2021, comme la valeur le fait inévitablement pendant l’expansion économique.

Le consensus est que les économies mondiales vont rebondir fortement au cours du second semestre, si la pandémie s’atténue et si les efforts de vaccination portent leurs fruits. Le consensus est également que les bénéfices de 2021 dépasseront ceux de 2019 et même de 2020, ce qui renforcera encore le support des prix des actions.

Dans l’ensemble, les investisseurs ne devraient pas avoir peur d’acheter le sommet. Les risques liés à l’achat de la baisse sont bien plus importants que ceux liés à l’achat de la hausse, de sorte qu’il n’est pas inhabituel de parier sur des cours encore plus élevés en 2021 dans les circonstances actuelles.