La semaine dernière, la saga GameStop a révélé au monde de l’investissement qu’il existe une nouvelle catégorie de traders – des traders qui achètent et vendent à l’unisson, agissant comme un énorme hedge fund. L’augmentation spectaculaire du prix de GameStop, une société de jeux vidéo, a causé beaucoup de souffrance à l’industrie des fonds spéculatifs. Beaucoup d’entre eux, ayant une exposition à court terme sur GameStop et d’autres sociétés, ont été contraints de subir de lourdes pertes qui ont entraîné une baisse de plus de 50 % de leur valeur d’actif net en moins de deux semaines.

La bataille a été présentée par les médias financiers sous le nom de David contre Goliath – les entreprises cupides de Wall Street contre le pauvre trader particulier qui n’a que peu ou pas d’influence sur le marché. Pourtant, pour une fois, il en a eu – mais dans quelle mesure ?

Le mouvement a été spectaculaire. Hier, à la fermeture du marché, les noms soutenus par WallStreetBets et d’autres détaillants ont enregistré des baisses massives : GameStop ($GME) -60 %, Blockbuster ($BLIAQ) -61 %, AMC ($AMC) -41 %, Silver (-8 %), etc. Qui a gagné, qui a perdu ? Les deux parties – les fonds spéculatifs et les détaillants. Si nous devons parier sur la partie qui a le plus de chances de survie à long terme, ce ne sont pas les traders particuliers.

Les fonds spéculatifs ne vendent pas tous en short – la vente à découvert n’a rien de mal

Il existe différentes stratégies de fonds spéculatifs qui définissent la stratégie du fonds spéculatif. En d’autres termes, en tant qu’investisseur dans un fonds spéculatif, vous pouvez choisir celle qui correspond le mieux à vos convictions et à votre perspective d’investissement.

Outre les fonds à valeur longue/courte, à croissance longue/courte ou à court terme, il existe également d’autres fonds. Les fonds qui poursuivent une stratégie activiste, par exemple, dans le but de gagner un siège au conseil d’administration et de pouvoir influencer la direction de l’entreprise. Ou encore, des fonds qui se concentrent simplement sur les entreprises en difficulté. La liste peut être étendue aux fonds de matières premières, aux fonds de devises, aux fonds thématiques/diversifiés, aux fonds à revenu fixe ou même aux fonds de volatilité. Et même plus – un mélange de ces différents types de fonds. En d’autres termes, il existe toujours une stratégie permettant à chacun de choisir celle qui lui convient.

La semaine dernière, les médias financiers ont donné une image négative des fonds spéculatifs qui vendent à découvert les actions de certaines entreprises. C’est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais nous ne devons pas oublier le rôle positif que jouent les fonds spéculatifs axés sur la vente à découvert dans la divulgation des fraudes de gestion. Allied Financial, exposé par Greenlight il y a quelques années, en est le parfait exemple, et il en existe bien d’autres.

Dans l’ensemble, les fonds spéculatifs font partie intégrante des marchés. Et pour une bonne raison.