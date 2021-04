La Banque du Japon (BOJ) et la Fed américaine publient leurs déclarations de politique monétaire cette semaine, et un jour plus tard, les chiffres du PIB américain montreront la croissance de l’économie américaine au premier trimestre.

La semaine à venir est très importante pour les traders de devises.

Premièrement, il s’agit de la dernière semaine de trading du mois, la clôture de vendredi sera donc marquée par les flux de fin de mois en préparation du rapport sur l’emploi de la semaine prochaine.

Deuxièmement, la semaine est riche en événements économiques importants qui pourraient faire bouger les marchés.

Les deux événements les plus marquants sont la déclaration de politique monétaire de la BOJ et la déclaration et la conférence de presse du FOMC de la Fed.

Événements clés de la dernière semaine de trading du mois

Le communiqué de la BOJ est attendu demain, et ce rapport trimestriel est l’un des rapports économiques les plus importants pour les traders intéressés par le yen japonais et l’économie japonaise en général. Récemment, le yen japonais s’est renforcé, comme en témoigne la baisse de la paire USD/JPY au-dessus de 110. Si la BOJ ne signale aucune inquiétude, les traders pourraient faire grimper le yen encore plus haut.

Un jour plus tard, les traders sont bombardés de données et d’événements économiques qui font bouger le marché : le rapport sur l’inflation en Australie, la réunion de l’OPEP et le discours du président de la BCE lors de la réunion de la Fed.

Bien qu’aucun changement ne soit attendu de la part de la Fed, toute allusion à la réduction progressive des achats d’actifs pourrait inverser la faiblesse du billet vert observée ces dernières semaines.

Jeudi, le PIB avancé des États-Unis devrait afficher une hausse trimestrielle de 6,5 %. Si l’expansion économique se poursuit, le marché boursier devrait atteindre de nouveaux sommets.

La semaine se terminera par la publication du PIB canadien, et l’attention sera portée sur la façon dont le dollar américain terminera le mois. Comme d’habitude, la volatilité augmentera lorsque le mois de trading se termine un vendredi, et un autre déclencheur de volatilité sera les rapports de revenus des grandes sociétés technologiques, notamment Apple et Facebook.