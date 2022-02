Alphabet publie ses résultats trimestriels aujourd'hui à 17h00, heure de l'Est . Les investisseurs s'attendent à ce que le BPA atteigne 27,19 $ sur le trimestre.

La semaine dernière, Apple a été la première grande entreprise technologique à publier ses résultats trimestriels. L'entreprise a réalisé une solide performance financière pour le trimestre précédent, et aujourd'hui, l'accent est mis sur Alphabet, la société mère de Google.

Google a été fondé en 1998 par Sergey Brin et Larry Page, et depuis 2015, Alphabet est devenu la holding mère de Google. Outre Google, la société possède également un large éventail de platesformes telles que Gmail ou YouTube.

Quelles sont les attentes des investisseurs pour cet appel de résultats ?

Les investisseurs s'attendent à un BPA de 27,19 $ sur le trimestre, et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 est de 254,16 milliards de dollars. Alphabet a généré un BPA et des revenus plus élevés au cours des cinq derniers trimestres, et il est sur la bonne voie pour faire de même pour le quatrième trimestre 2021.

Comment le cours de l'action Alphabet a-t-il évolué récemment ?

Le cours de l'action Alphabet a augmenté de 43,08% au cours des douze derniers mois et a commencé 2022 du mauvais pied – il est en baisse d'un peu plus de -7%. La société ne verse aucun dividende et opère avec une marge bénéficiaire brute de 56,51 %, supérieure à la médiane du secteur d'environ 9,38 %.

La croissance des revenus est impressionnante, augmentant à un taux annuel de 39,32 %, bien supérieur à la médiane du secteur de 8,73 %. Au cours actuel des actions, la société est évaluée à 1,77 billion de dollars et sa valeur d'entreprise est de 1,66 billion de dollars.

Que disent les analystes du cours de l'action Alphabet ?

Tout le monde est optimiste quant au cours de l'action Alphabet. Sur les 33 analystes couvrant le titre, tous ont émis des notes d'achat. La fourchette de prix pour leurs prévisions varie cependant considérablement.

Par exemple, Oppenheimer & Co. a maintenu sa cote d'achat il y a quatre jours avec un objectif de cours de 3 500 $. La même chose a fait Raymond James Financial, mais avec un objectif de cours de 3 400 $.

Plus récemment, Google a annoncé qu'il investirait 1 milliard de dollars dans les télécommunications indiennes Bharti Airtel, signe de l'expansion continue de ses opérations. D'un autre côté, les poursuites antitrust continuent d'être une menace.