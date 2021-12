CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) est sur le point de publier ses résultats trimestriels cette semaine. Le marché s'attend à une hausse du BPA de 23,04 % par rapport à la même période l'an dernier.

CrowdStrike est une société informatique américaine de Sunnyvale, en Californie. Elle fournit des solutions cloud aux niveaux local et international et a été fondée en 2011.

La société publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de l' exercice 2022 demain, le 1er décembre, à 14 h 00 HNP . Le marché s'attend à un BPA plus élevé de 23,04 % en glissement annuel, ou 0,10 $ sur le trimestre et CrowdStrike avait annoncé un BPA meilleur que prévu au cours des quatre derniers trimestres consécutifs. Compte tenu de la popularité des services cloud auprès des particuliers et des entreprises, il est probable qu'ils dépasseront les attentes ce trimestre.

Sans verser de dividende, CrowdStrike compense avec une marge bénéficiaire brute impressionnante – 73,88 %, supérieure de 49,04 % à la médiane du secteur. En outre, le cours de l'action a augmenté de 48 % au cours des douze derniers mois et l'estimation des revenus annuels pour 2021 est de 860 millions de dollars, qui devrait être multipliée par près de cinq d'ici 2026.

Si la croissance des revenus projetée est impressionnante, il en va de même pour le BPA projeté, qui devrait être multiplié par plus de 13 sur la même période.

Que disent les analystes du cours de l'action CrowdStrike ?

Les analystes sont optimistes sur le cours de l'action. Sur les 72 analystes couvrant la société, un seul a émis une note de vente. En revanche, 59 analystes ont une note d'achat et les autres une note neutre.

Plus récemment, Mizuho a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours pour l'action CrowdStrike de 360 $. De plus, UBS a également maintenu sa note d'achat, cette fois avec un objectif de cours de 325 $. D'un autre côté, Goldman Sachs a abaissé l'action à conserver, avec un objectif de cours de 305 $.

Le problème avec ces nouvelles sociétés dans des secteurs prometteurs, comme CrowdStrike, est qu'elles se négocient à des valorisations énormes, comme en témoigne le ratio P/E ci-dessus. Cependant, ils augmentent à des taux si impressionnants que les investisseurs sont toujours prêts à payer un prix élevé uniquement pour faire partie d'un secteur ou d'une industrie avec un potentiel de hausse.

Dans l'ensemble, CrowdStrike peut sembler cher ici, mais le cours de l'action s'est consolidé pendant la majeure partie de 2021. Les revenus et le BPA devraient augmenter à un rythme rapide – bien supérieur à la médiane du secteur, justifiant ainsi en partie la valorisation élevée.