Apple a publié ses performances financières pour le dernier trimestre 2021. Ses résultats trimestriels ont établi un nouveau record, montrant que l'entreprise a trouvé un moyen d'éviter la crise d'approvisionnement.

Apple a une fois de plus surpris les marchés avec ses performances financières exceptionnelles. Hier, il a publié les bénéfices trimestriels les plus élevés jamais enregistrés, une annonce qui a déclenché une forte hausse du cours de l'action après les heures de fermeture.

L'entreprise n'a pas besoin d'être présentée car c'est l'une des marques les plus célèbres au monde. Les revenus ont atteint près de 124 milliards de dollars au dernier trimestre, en hausse de 11,22 % par rapport à l'année précédente. De plus, Apple a annoncé un BPA plus élevé que prévu par le marché – 2,10 $ contre 1,89 $ attendu.

Considérant que le secteur de la technologie a subi des pressions ces derniers temps, comme en témoigne l'indice NASDAQ 100, qui a chuté de plus de 2 500 points, les bénéfices trimestriels d'Apple sont tout simplement impressionnants.

Le cours de l'action Apple en hausse avant la commercialisation

Le cours de l'action Apple a bondi sur les nouvelles, et il est actuellement vu plus haut de 2,76 % avant la commercialisation. Les investisseurs ont applaudi les solides bénéfices et Morgan Stanley a relevé son objectif de cours.

En parlant d'analystes, sur les 99 couvrant le cours de l'action Apple, 83 ont émis des notes d'achat et 14 ont des notes neutres. Seuls 2 analystes ont émis une note de vente pour les actions d'Apple.

Juste avant l'appel des résultats trimestriels, Wells Fargo a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 205 $. La même chose a fait Loop Capital, mais avec un objectif de prix de 210 $.

Apple paie un gros dividende

Apple est l'une des entreprises technologiques qui versent un gros dividende. Il a un taux de croissance du dividende sur cinq ans de 9,18 %, un rendement du dividende prévisionnel de 0,55 % et il a augmenté le dividende pendant 9 années consécutives.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 41,78% et, au prix du marché d'hier, elle était évaluée à 2,61 milliards de dollars. De plus, la valeur de l'entreprise a atteint 2,55 billions de dollars et Apple emploie plus de 154 000 personnes.