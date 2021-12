Carnival a manqué à la fois le BPA et les attentes de revenus pour le septième trimestre consécutif. Cependant, les résultats supérieurs et inférieurs se sont améliorés en glissement annuel, déclenchant une hausse du cours de l'action.

Carnival Corporation (NYSE:CCL) est une société américaine de voyages d'agrément basée à Miami, en Floride. Avec un portefeuille de neuf des plus grandes compagnies de croisières au monde, telles que AIDA Cruises ou Costa Cruises, elle emploie plus de 70 000 personnes et a été fondée en 1972.

La pandémie de COVID-19 a gravement touché le secteur des croisières. En temps normal, les navires de Carnival ont visité plus de 700 ports dans le monde, mais ce nombre a considérablement diminué pendant la pandémie. En tant que tel, Carnival a perdu de l'argent – et continue de le faire.

La société a publié ses résultats trimestriels la semaine dernière et a manqué à la fois les estimations de BPA et de revenus. Cependant, les résultats se sont améliorés, donnant aux investisseurs de quoi se réjouir. En tant que tel, le cours de l'action a bondi aux nouvelles, regagnant le niveau de 20 $.

Détails des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021

Carnival a perdu 2,6 milliards de dollars sur le trimestre selon la méthode de reporting US GAAP. Cependant, alors que la perte était attendue, certains développements positifs méritent d'être mentionnés.

Premièrement, le quatrième trimestre s'est terminé avec 9,4 milliards de dollars de liquidités. Deuxièmement, les revenus par jour de croisière de passager ont augmenté de 4 % par rapport à la forte année 2019, un an avant la pandémie de COVID-19. Enfin, avec plus de 60 % des capacités désormais en exploitation, Carnival est bien positionné pour la forte période estivale.

De plus, la société a réduit ses futurs intérêts débiteurs annuels grâce à ses efforts de gestion de la dette, optimisant ainsi le profil de maturité de sa dette. En tant que tel, il a réduit les frais d'intérêt d'environ 400 millions de dollars par an.

D'un autre côté, l'évolution de la pandémie reste un risque. De nouvelles variantes, telles que l'Omicron, menacent les bénéfices futurs.

Le cours de l'action Carnival est presque stable sur l'année, s'échangeant à 21,20 $ après les bénéfices trimestriels.

L'image technique semble haussière

Le cours de l'action a bondi malgré que Carnival n'ait pas répondu aux attentes trimestrielles. Les investisseurs ont applaudi l'amélioration des résultats et ont acheté l'action alors que la société perdait toujours de l'argent.

Le cours de l'action Carnival semble haussier tant que la série de plus bas plus élevés se poursuit d'un point de vue technique. Depuis le plus bas d'avril 2020, le cours de l'action a rebondi et un nouveau plus haut s'est formé au cours de l'été 2021. Si le cours de l'action se maintient au-dessus de 12 $, le chemin de moindre résistance reste à la hausse, avec un objectif de cours de 36 $.