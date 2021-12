Conagra Brands (NYSE : CAGR) publie son deuxième trimestre de l'exercice 2022 le 6 janvier. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 0,68 $ sur le trimestre.

Conagra Brands est l'une des sociétés déclarant des bénéfices trimestriels au cours de la première semaine de bourse de 2022. Le 6 janvier à 09h30 HNE, la société publie ses bénéfices du deuxième trimestre de l'exercice 2022 et les investisseurs s'attendent à un BPA de 0,68 $. De plus, l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en mai 2022 est de 11,24 milliards de dollars.

L'entreprise est active dans l'industrie des aliments emballés et des viandes et opère avec une marge bénéficiaire brute de 27,65%, inférieure à la médiane du secteur de -19,99%. Cependant, il compense avec une marge EBIT beaucoup plus élevée pour les douze derniers mois de 17%, alors que la médiane du secteur est de 10,05%.

Conagra Brands est une société qui verse des dividendes avec un rendement du dividende à terme de 3,74 %. De plus, il a un ratio de distribution de dividendes de 50,75 % et un historique de croissance des dividendes sur deux ans. En outre, il a battu à la fois les estimations de BPA et de revenus au cours des six derniers trimestres consécutifs, donc le biais est qu'il le fera également ce trimestre.

Que disent les analystes du cours de l'action Conagra Brands ?

Le cours de l'action Conagra Brands a baissé de plus de -7% cette année. Cependant, il s'est redressé depuis les plus bas et le tableau technique pourrait devenir haussier si le prix augmentait un peu plus.

Les analystes sont pour la plupart neutres sur le cours de l'action. Sur les 18 analystes couvrant le cours de l'action, 11 ont émis des notations neutres et seulement 4 ont émis des notations d'achat – les autres ont émis des notations de vente. Plus récemment, JP Morgan a abaissé le cours de l'action à conserver, avec un objectif de cours de 38 $.

Qu'en est-il de l'image technique?

2021 s'est avéré être une année baissière pour les investisseurs de Conagra Brands. Après un modèle à double sommet proche de la zone des 40 $, le cours de l'action a baissé et a menacé de tomber en dessous de 30 $. Cependant, il a rencontré du soutien et s'est rallié récemment. Une clôture quotidienne au-dessus de 36 $ rendrait le scénario haussier et déclencherait plus de force vers 40 $.

Comment est la valorisation des actions de Conagra Brands ?

Les mesures de valorisation de Conagra Brands se sont améliorées car le cours de l'action a baissé cette année. Par exemple, la société se négocie actuellement à un ratio P/E Non-GAAP (TTM) de 13,70, bien inférieur à la médiane du secteur de 20,16.