FactSet (NYSE:FDS) annonce ses résultats trimestriels le 21 décembre. Le marché s'attend à un BPA de 3 $, mais tous les analystes ne sont pas optimistes.

FactSet publie ses résultats trimestriels demain, le 21 décembre, à 11h00 HNE , et Wall Street s'attend à un BPA de 3 $. En outre, l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en août 2022 est de 1,71 milliard de dollars et augmente, car FactSet a obtenu des résultats impressionnants au cours de l'exercice 2021.

Au cours de l'exercice précédent, FactSet s'est terminé avec l'année la plus élevée de valeur d'abonnement annuel supplémentaire dans l'histoire de l'entreprise. Le chiffre d'affaires progresse en conséquence de 6,5% et le BPA dilué de 7,4%.

FactSet est une société de données et d'analyses financières. Il sert les communautés d'investisseurs du monde entier et a réalisé des réalisations impressionnantes en 2021.

Premièrement, il a augmenté le dividende pour la 22e année consécutive. FactSet verse un dividende trimestriel et a un ratio de distribution de 26,84 % et un taux de croissance du dividende sur cinq ans de 10,73 %.

Deuxièmement, il a enregistré la 25e année consécutive de croissance du BPA dilué ajusté. Même s'il a raté les estimations trimestrielles à deux reprises au cours des quatre derniers trimestres, l'estimation annuelle du BPA pour l'exercice se terminant en août 2022 est de 12,22 $ et devrait atteindre 13,39 $ d'ici août 2023.

Que disent les analystes du cours de l'action FactSet ?

Tout le monde n'est pas optimiste, comme en témoigne le nombre d'analystes ayant une recommandation de vente – 15 sur 30. De plus, 10 analystes ont des notes neutres alors que seulement 5 ont des notes d'achat.

Parmi ceux qui ont une cote d'achat, le représentant est RBC Marchés des Capitaux. Il a récemment maintenu sa recommandation d'achat pour le cours de l'action FactSet avec un objectif de cours de 453 $. D'un autre côté, Morgan Stanley est baissier sur le titre, ayant maintenu sa recommandation de vente avec un objectif de cours de 323 $.

L'une des explications du nombre élevé d'analystes ayant émis des notations de vente est la note de valorisation. Au cours boursier actuel, FactSet est évalué à un ratio P/E non-GAAP de 42,42, bien supérieur à la médiane du secteur de 10,98. En d'autres termes, le ratio P/E est supérieur de plus de 284 % à la médiane du secteur. Le cours de l'action FactSet a augmenté de +42,29% depuis le début de l'année et de plus de +186% au cours des cinq dernières années.