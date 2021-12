FedEx (NYSE:FDX) publie ses résultats trimestriels la semaine prochaine. La société devrait déclarer un BPA de 4,26 $ sur le trimestre, et les investisseurs se concentreront sur les prévisions de la direction.

FedEx, l'une des plus grandes sociétés de fret aérien et de logistique au monde, publiera ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2022 la semaine prochaine, le 16 décembre à 17 h 30 HE. Les investisseurs s'attendent à un BPA en ligne avec ceux rapportés au même trimestre de l'année dernière, ce qui peut expliquer pourquoi le cours de l'action YTD est en baisse de plus de -5% alors que les principaux indices boursiers américains sont proches de leurs plus hauts historiques.

Les entreprises de transport et de logistique se sont bien amusées pendant la pandémie de COVID-19. Comme les déplacements étaient/restent limités dans de nombreuses régions du monde, les gens comptaient sur des services tels que le transport express ou les services de transport urgents. FedEx est un leader dans ces domaines et propose des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, des services de courtage en douane et d'expédition de fret, entre autres.

FedEx devrait déclarer un BPA de 4,26 $ sur le trimestre, et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en mai 2022 devrait atteindre 91,01 milliards de dollars.

Que disent les analystes du cours de l'action FedEx ?

Même si le cours de l'action FedEx est en baisse depuis le début de l'année, les analystes sont optimistes sur le cours de l'action. Sur les 63 analystes qui couvrent l'entreprise, pas moins de 54 ont des notes d'achat. De plus, seuls 9 analystes ont des notes neutres, alors que personne n'a émis de note de vente pour le cours de l'action FedEx.

Actuellement, l'action se négocie à 246 $, mais les objectifs de cours des analystes varient énormément. Par exemple, Cowen and Company a récemment maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 283 $. Deutsche Bank a fait de même, mais cette fois, l'objectif de cours pour le cours de l'action FedEx n'est que de 280 $. Enfin, l'objectif de cours le plus élevé appartient à UBS, qui a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de 380 $.

Qu'en est-il de la valorisation de FedEx ?

FedEx semble attrayant, à en juger par le ratio P/E Non-GAAP des douze derniers mois. Le ratio se situe à 13,84, bien inférieur à la médiane du secteur de 21,56. De plus, le ratio Prix/Réservation ou le ratio Prix/Ventes sont également inférieurs à la médiane du secteur.

FedEx verse-t-il un dividende ?

Oui. FedEx verse un dividende trimestriel avec un taux de croissance sur cinq ans de 16,59 % et un rendement du dividende de 1,23 %.