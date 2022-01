Ford Inc (NYSE:F) a annoncé un accord de 5 ans avec Stripe pour réviser les paiements en ligne. Les actions Ford sont en fuite en 2022, alimentées par de fortes ventes en Chine.

Les actions Ford ont surperformé au cours des deux premières semaines de négociation de l'année. Les investisseurs récompensent le flot de bonnes nouvelles en provenance de Ford, et le cours de l'action est en hausse de +21,28 % cette année seulement.

Plus tôt cette année, Ford a annoncé une augmentation des ventes du quatrième trimestre en Chine de plus de 11 %, une nouvelle qui a propulsé le cours de l'action. Cette semaine, il a rendu public un accord de cinq ans avec Stripe pour refondre les paiements en ligne .

Ford et Stripe s'associent pour les cinq prochaines années

Hier, Ford et Stripe ont annoncé un accord de cinq ans pour réviser les processus de paiement en ligne de Ford. L'un des principaux impacts de la pandémie sur le comportement des consommateurs a été de rendre les gens plus confiants pour dépenser de l'argent en ligne.

Les dépenses en ligne sont passées de simples achats d'épicerie et de vêtements à de gros achats – et c'est de cela qu'il s'agit. Dans tous les cas, Ford est considéré comme s'avançant vers l'avenir et étant à jour avec son temps, et les investisseurs ont donc bien accueilli la nouvelle.

Comment les actions Ford se sont-elles comportées pendant la pandémie?

Contrairement à Tesla, qui a vu ses actions surperformer pendant la pandémie de COVID-19, le cours de l'action de Ford a baissé en 2020, puis a construit une base à partir de laquelle il a rebondi. Plus récemment, il a franchi la barre des 20 $ et le rallye ne s'est pas arrêté jusqu'à 25 $.

Ford est également une entreprise qui verse des dividendes. Par conséquent, outre l'appréciation du cours de l'action, les actionnaires de Ford reçoivent également un dividende trimestriel – le rendement du dividende à terme est de 1,59 % et le taux de distribution est de 20,93 %.

Que disent les analystes du cours de l'action Ford ?

Sur les 39 analystes couvrant le cours de l'action Ford, 21 ont des notes d'achat et 16 des notes neutres. Seuls deux analystes ont émis une cote de vente, et Ford a été rétrogradé pour se maintenir à RBC Capital Markets le 14 janvier avec un objectif de cours de 26 $.

Au cours actuel de l'action, Ford se négocie à un ratio P/E attractif de 6,08, et la capitalisation boursière de la société a atteint 100,67 milliards de dollars. De plus, la valeur d'entreprise est de 215,23 milliards de dollars.