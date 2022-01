Intel a publié hier ses résultats pour le dernier trimestre 2021. Il a généré un BPA et des revenus meilleurs que prévu, mais il a été rétrogradé chez Citigroup sur de mauvaises prévisions.

La saison des résultats s'est poursuivie hier avec certains grands noms qui ont publié leurs performances financières du dernier trimestre. Intel en fait partie.

Intel est une entreprise géante de semi-conducteurs employant plus de 110 000 personnes dans le monde. Basée à Santa Clara, en Californie, Intel est une société versant des dividendes avec un rendement du dividende à terme de 2,69 % et un taux de croissance sur cinq ans de 5,97 %.

De plus, elle a augmenté son dividende au cours des 7 dernières années consécutives et elle opère avec une marge bénéficiaire brute de 56,27 %, supérieure à la médiane du secteur de 13,08 %. La capitalisation boursière d'Intel a atteint 207,42 milliards de dollars au prix actuel du marché, et la valeur d'entreprise est de 211,02 milliards de dollars.

Faits saillants du quatrième trimestre 2021

Les investisseurs s'attendaient à un BPA de 0,79 $ sur le trimestre et Intel a livré 1,13 $. De plus, les revenus ont dépassé les prévisions d'octobre dernier de 1,3 milliard de dollars, et ils ont augmenté de 3 % en glissement annuel.

De plus, Intel a généré 30 milliards de dollars de trésorerie d'exploitation en 2021 et 11,3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. En tant que tel, la direction a été satisfaite d'une excellente fin d'année, car Intel a dépassé les prévisions trimestrielles.

Que disent les analystes sur le cours de l'action Intel

Alors que la direction est optimiste, les investisseurs ne le sont pas. Le cours de l'action Intel est stable depuis le début de l'année et en baisse de -6,83 % au cours des douze derniers mois. Intel a annoncé une augmentation de 5% du dividende trimestriel en espèces lors de l'appel aux résultats d'hier.

Les analystes ont des opinions mitigées sur le cours de l'action Intel. Sur les 70 analystes couvrant le titre, 30 ont des notes d'achat et 29 des notes neutres. 11 analystes ont émis des notes de vente.

Après l'appel aux résultats d'hier, Citigroup a immédiatement réagi en rétrogradant le titre sur de mauvaises prévisions. D'autre part, Intel a été mis à niveau pour acheter à Northland Capital en janvier, avec un objectif de prix de 62 $.

Le cours des actions d'Intel se négocie à une valorisation attrayante, à en juger par le ratio P/E Non-GAAP pour les douze derniers mois de 9,45. C'est bien inférieur à la médiane du secteur de 59,04 %, et si on le couple avec le gros dividende, Intel pourrait être un investissement attractif à moyen et long terme.