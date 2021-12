Lennar Corporation (NYSE:LEN) publie ses résultats trimestriels cette semaine, le 16 décembre. Le marché s'attend à un BPA de 4,16 $.

Lennar est une entreprise américaine de construction de maisons de Miami, en Floride. Elle construit des maisons unifamiliales jumelées et isolées et offre, entre autres, du financement hypothécaire résidentiel.

Le 16 décembre à 11 h 00 HE , la société publiera ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021. Le marché s'attend à un BPA en ligne avec ceux rapportés au cours de la même période l'année dernière, soit 4,16 $.

Lennar est l'une des plus anciennes sociétés cotées en bourse. Il est présent sur le NYSE depuis 49 ans et a construit l'année dernière près de 53 000 maisons en Amérique.

Comment le cours de l'action de Lennar s'est-il comporté cette année ?

Le cours de l'action de Lennar a surperformé l'indice S&P 500 cette année. Il est en hausse de +53,36 % depuis le début de l'année, et il a presque triplé pendant la pandémie de COVID-19. La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 26,24%, inférieure à la médiane du secteur de 35,89 %, mais elle a une marge EBIT pour les douze derniers mois supérieure à la médiane du secteur de 116,90%.

De plus, la société est relativement juste valorisée au prix actuel du marché, comme le montre le ratio P/E Non-GAAP de 10,55, inférieur à la médiane du secteur de -21,41%.

L'entreprise verse-t-elle un dividende ?

Lennar verse un dividende trimestriel. Le rendement du dividende de la société est de 0,86 % et le ratio de distribution est de 8,01 %. Par ailleurs, le taux de croissance du dividende sur cinq ans est de 38,45%.

Que disent les analystes du cours de l'action de Lennar ?

Les analystes ont des opinions optimistes sur le cours de l'action de Lennar. Sur les 42 analystes couvrant la société, 25 ont des notes d'achat tandis que 17 ont des notes neutres. Aucun analyste n'a émis de notation de vente, et l'objectif de cours le plus élevé pour le cours de l'action de la société est de 160 $.

Plus récemment, Goldman Sachs a relevé sa cote d'achat, avec un objectif de cours de 140 $, tandis que Raymond James Financial a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de 120 $.

Lennar est l'une des entreprises qui a le plus profité de la hausse des prix des maisons pendant la pandémie et le cours de l'action l'a pleinement reflétée. Il construit de nouvelles maisons dans 21 États des États-Unis et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en novembre 2022 est de 32,17 milliards de dollars.