Lululemon Athletica (NASDAQ : LULU) publie ses résultats du troisième trimestre 2021 et le marché s'attend à un BPA de 1,40 $ sur le trimestre, en hausse de 20,79 % par rapport à la même période l'an dernier.

Lululemon Athletica est un détaillant américain qui vend des vêtements de sport aux États-Unis et dans le monde. Elle exploite plus de 500 magasins et les distribue via divers autres canaux tels que des studios de yoga ou des centres de fitness.

La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2021 le 9 décembre à 16 h 30 HNE , et les investisseurs s'attendent à une augmentation de plus de 20 % des bénéfices par action en glissement annuel. À en juger par les performances financières des quatre derniers trimestres, nous pouvons affirmer que Lululemon peut facilement battre les estimations ce trimestre, comme il l'a fait à chaque trimestre de l'année dernière.

Les estimations de revenus annuels de Lululemon pour l'exercice se terminant en janvier 2022 sont de 6,28 milliards de dollars, et devraient augmenter d'environ 1 milliard de dollars d'ici la fin de janvier 2023.

La rentabilité est bien supérieure à la médiane du secteur

Lululemon Athletica opère avec une marge bénéficiaire brute de 57,62 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 60,89 %. Sans verser de dividende, le BPA de la société devrait augmenter considérablement au cours des cinq prochaines années, passant de 4,6 $ actuellement à 15,68 $ d'ici 2026. De plus, le bénéfice net devrait tripler au cours de la même période.

Forte dynamique derrière le cours de l'action

Le cours de l'action a connu une forte dynamique au cours de la dernière année. Plus précisément, il a surperformé la médiane du secteur au cours des 3,6,9 et 12 derniers mois.

Il a également surperformé l'indice de rendement total S&P 500 au cours de la même période, les investisseurs continuant à investir de l'argent dans la société malgré une valorisation élevée. Par exemple, le ratio P/E est estimé à 92,31 en 2021, un niveau record, même s'il devrait chuter à 27,06 d'ici 2026.

Les analystes sont optimistes quant au cours de l'action Lululemon. Sur les 96 analystes couvrant le cours de l'action, 59 ont une note d'achat et 37 une note neutre. Aucun analyste n'avait émis de note de vente.

L'objectif de cours le plus élevé appartient à Oppenheimer & Co., qui a récemment maintenu sa cote d'achat, visant 520 $. Deutsche Bank a fait de même, maintenant sa cote d'achat avec un objectif de cours de 486 $.