Microsoft a publié ses résultats trimestriels hier, et il a livré des résultats exceptionnels. Les revenus, le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net et le bénéfice dilué par action ont augmenté de plus de 20 % par rapport à la même période l'an dernier.

Au cours d'une semaine de négociation où le secteur de la technologie était l'un des plus vulnérables, tous les regards étaient tournés vers les grandes entreprises technologiques qui devaient publier leurs bénéfices. Le premier était Microsoft – il a publié ses performances financières pour le deuxième trimestre de son exercice 2022, livrant des résultats exceptionnels.

Le marché s'attendait à un BPA de 2,32 $ sur le trimestre, mais Microsoft a annoncé 2,48 $. De plus, les revenus, le bénéfice d'exploitation, le bénéfice net et le bénéfice dilué par action ont augmenté de plus de 20 % par rapport à la même période l'an dernier. En outre, les prévisions et les perspectives pour le prochain trimestre sont optimistes.

En tant que tel, le cours de l'action Microsoft est vu en hausse de 6,02 % avant la commercialisation, et le rallye a déclenché une forte inversion des autres actions technologiques. Les actions peuvent-elles conserver leurs gains, étant donné que la Réserve fédérale devrait publier sa déclaration de politique monétaire aujourd'hui ?

Faits saillants du deuxième trimestre de l'exercice 2022

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, Microsoft a déclaré des revenus de 51,7 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à la même période l'an dernier. Par ailleurs, le résultat d'exploitation a augmenté de 24 % et le résultat net de 21 %.

Peu importe comment vous regardez ces résultats, ils sont tout simplement impressionnants. Pour qu'une entreprise comme Microsoft réalise une telle croissance, cela nous indique que sa capacité à évoluer n'est pas affectée par sa taille.

Les revenus du cloud intelligent méritent une mention spéciale. Les revenus des produits serveurs et des services cloud ont augmenté de 29 %, tirés par la forte croissance des revenus d'Azure.

Bonnes prévisions pour le T3

Pour l'exercice se terminant en juin 2022, l'estimation des revenus annuels est de 196,61 milliards de dollars. De plus, pour le troisième trimestre de l'exercice 2022, le marché s'attend à un BPA de 2,18 $, supérieur de 11,98 % au même trimestre de l'année dernière.

Microsoft est une société qui verse des dividendes et qui a réalisé une marge bénéficiaire brute de 68,86 % au cours des douze derniers mois. Au cours de clôture d'hier, la capitalisation boursière de la société était de 2,23 billions de dollars et la valeur de l'entreprise de 2,17 billions de dollars.

Les analystes ont été impressionnés par les bénéfices de Microsoft. Deutsche Bank a déclaré que la société avait gagné sa "confiance" après un trimestre solide, tandis que Citigroup a fait remarquer que Microsoft "est à la hauteur de la légende".