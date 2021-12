Oracle (NYSE:ORCL) publie aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2022. Le marché s'attend à 1,11 $ sur le trimestre et le cours de l'action est en hausse de 37,49 % depuis le début de l'année.

Oracle est l'une des plus grandes sociétés informatiques au monde et il est prévu aujourd'hui de publier ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2022 . Le marché s'attend à un BPA de 1,11 $, similaire à la même période l'an dernier.

Le cours de l'action a augmenté de plus de 37% cette année alors qu'il s'est redressé avec le secteur de la technologie. Alors que certaines des sociétés technologiques ont corrigé au cours des derniers mois, le cours des actions d'Oracle oscille toujours autour de sommets historiques, la barre des 100 $ s'avérant être une résistance difficile.

Oracle est une société qui verse des dividendes avec une histoire de croissance des dividendes de huit ans. Le rendement du dividende est de 1,44 %, tandis que le ratio de distribution est de 27,29 %.

Valorisation et rentabilité d'Oracle

La société est attrayante d'un point de vue ratio P/E, malgré la remontée du cours de l'action depuis le début de l'année. Il se négocie à un ratio P/E non-GAAP de 18,57, bien inférieur à la médiane du secteur de 25,31.

Une autre mesure intéressante est la rentabilité d'Oracle. Il opère avec une marge bénéficiaire brute pour les douze derniers mois de 80,22 %, supérieure à la médiane du secteur de 62,32 %.

Les investisseurs s'attendent à ce que le chiffre d'affaires annuel atteigne 42,18 milliards de dollars au cours de l'exercice se terminant en mai 2022 et qu'il atteigne 43,99 milliards de dollars un an plus tard. Il s'agit peut-être d'un point faible dans l'analyse de l'entreprise, car la croissance des revenus en glissement annuel est bien inférieure à la médiane du secteur (4,14% contre 16,22%).

Oracle a développé une solide position de trésorerie disponible, estimée à 12,85 milliards de dollars en 2021 et vue à 13,75 milliards de dollars en 2024. De plus, le bénéfice net devrait atteindre 14,82 milliards de dollars d'ici 2024.

Que disent les analystes du cours de l'action Oracle ?

Les analystes sont optimistes quant au cours de l'action Oracle. Sur les 46 analystes couvrant la société, 21 ont émis des notes d'achat et 23 des notes neutres. Seuls deux analystes ont des cotes de vente.

L'objectif de cours le plus élevé pour le cours des actions d'Oracle appartient au Credit Suisse et à la Deutsche Bank. Le premier a maintenu sa cote d'achat en novembre, tandis que le second a maintenu sa cote de maintien le même mois et avec le même objectif de cours de 110 $.