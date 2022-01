Union Pacific (NYSE:UNP) présentera demain ses performances financières du quatrième trimestre de l'exercice 2021. Les investisseurs s'attendent à un BPA de 2,62 $ sur le trimestre.

Union Pacific est l'une des plus grandes compagnies de chemin de fer au monde. Il transporte des marchandises depuis les côtes du Pacifique et du Golfe et exploite un réseau de plus de 32 000 milles de route.

L'entreprise est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale, car elle est reliée aux réseaux ferroviaires canadien et mexicain. De plus, il dessert bon nombre des centres de population américains à la croissance la plus rapide.

Le 20 janvier, Union Pacific publie ses performances financières pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021 . Il s'agit d'une société versant des dividendes avec un taux de croissance des dividendes sur cinq ans de 13,73 % et un taux de distribution des dividendes de 47,69 %.

Quelles sont les estimations pour le T4 FY2021 ?

Pour le dernier trimestre de 2021, le marché estime qu'Union Pacific a gagné 2,62 dollars. Si tel est le cas, ce serait le troisième trimestre consécutif où il bat l'estimation du BPA. En outre, l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 est de 21,66 milliards de dollars.

Comment le cours de l'action Union Pacific s'est-il comporté ces derniers temps ?

Malgré la réduction des prévisions de volume en octobre, le cours de l'action continue de performer. Il se négocie actuellement à des niveaux record et la pandémie de COVID-19 de 2020 a à peine provoqué une correction sur le graphique à long terme.

Que disent les analystes du cours de l'action Union Pacific ?

Les analystes ont des opinions mitigées sur le cours de l'action d'Union Pacific. Sur les 72 analystes couvrant le titre, 35 ont des notes d'achat et 37 des notes neutres. Aucun analyste n'a émis de note de vente pour le titre.

Plus récemment, Barclays Capital a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 280 $, tout comme Raymond James Financial, avec un objectif de cours de 290 $.

L'une des choses les plus attrayantes de cette entreprise est la marge bénéficiaire brute, bien supérieure à la médiane du secteur. Plus précisément, Union Pacific opère avec une marge bénéficiaire brute de 59,09 %, supérieure de 102,24 % à la médiane du secteur. D'un autre côté, le ratio P/E Non-GAAP (TTM) est supérieur à la médiane du secteur de 16,75 %.

Au cours actuel de l'action, la société a une capitalisation boursière de 158,32 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 188,04 milliards de dollars.