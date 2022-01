Wells Fargo publie ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021 la semaine prochaine. Le marché s'attend à un BPA de 0,94 $ sur le trimestre et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 à 75,84 milliards de dollars.

Wells Fargo (NYSE : WFC) est une société de services financiers de premier plan basée à San Francisco, aux États-Unis. Elle dessert plus de 10 % des petites entreprises du pays et est l'une des plus grandes sociétés américaines.

Avec plus de 70 millions de clients et environ 7 000 sites, Wells Fargo propose des produits et services bancaires dans toute l'Amérique. La semaine prochaine, il publie les résultats financiers du dernier trimestre de son exercice 2021 et le cours de l'action est en hausse de +77,16% au cours des douze derniers mois.

Wells Fargo est une société qui verse des dividendes avec un ratio de distribution de 18,78 %. Le dividende devrait presque doubler dans les années à venir et atteindre 1,8 $ d'ici 2024.

Le ratio P/E devrait baisser dans les années à venir

Le ratio P/E est légèrement supérieur à la médiane du secteur (supérieur de 5,70 %) et devrait baisser dans les années à venir. Alors que la Réserve fédérale se prépare à resserrer sa politique monétaire, les sociétés de services financiers ont tendance à surperformer dans un environnement de hausse des taux d'intérêt.

Que disent les analystes du cours de l'action Wells Fargo ?

Les analystes sont optimistes quant au cours de l'action Wells Fargo. Sur les 47 analystes couvrant le titre, 23 ont émis des notes d'achat et 23 autres ont des notes neutres. Seul 1 analyste a émis une note de vente.

Cette année, Barclays Capital a relevé ses perspectives sur le cours de l'action Wells Fargo et l'a rehaussé pour acheter avec un objectif de cours de 62 $. La même chose a fait Morgan Stanley en décembre, mais avec un objectif de cours inférieur – 61 $.

Quelles sont les estimations pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021 ?

Les investisseurs s'attendent à un BPA de 0,94 $ sur le trimestre et l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 est de 74,84 milliards de dollars. Si Wells Fargo annonce un BPA supérieur à l'estimation du marché, ce serait le sixième trimestre consécutif où il le ferait.

Au prix actuel du marché, la société a une capitalisation boursière de 202,27 milliards de dollars, soit plus que des concurrents tels que Citigroup ou Royal Bank of Canada.