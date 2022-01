Le PMI manufacturier de la zone euro ressort à 58 en décembre, bien en territoire expansionniste. Qu'est-ce que cela signifie pour les traders EUR/USD ?

Les données PMI finales de fabrication pour décembre ont été publiées aujourd'hui car il s'agit du premier jour ouvrable après la fin du mois. La plupart des banques étant en vacances en Europe et aux États-Unis, les échanges sont lents et le resteront probablement dans les jours à venir. Cependant, les investisseurs se préparent déjà pour le rapport NFP qui doit sortir vendredi prochain.

Les données manufacturières de la zone euro ont montré que le secteur manufacturier est resté fort en décembre. Le PMI est interprété par rapport au niveau 50 et toute valeur supérieure à 50 indique un secteur qui se développe, tandis qu'une impression inférieure à 50 montre un secteur qui se contracte. Dans ce cas, lePMI manufacturier de décembre est ressorti à 58 , en ligne avec les attentes mais bien au-dessus de la barre des 50.

Les données italiennes semblent particulièrement solides – 62 contre 61,2 attendu. D'un autre côté, les données françaises ont atteint un plus bas de 2 mois.

L'un des points saillants du rapport d'aujourd'hui est que certains signes sont apparus indiquant que la crise de la chaîne d'approvisionnement commence à s'estomper. Les données montrent que les stocks d'achats ont atteint des niveaux records en décembre, ce qui permet aux fabricants de respecter plus facilement leurs calendriers de production.

L'EUR/USD trouve un support solide à 1,12

L'EUR/USD n'a pas réagi sur les données économiques, principalement parce que la liquidité est sèche car la plupart des acteurs du marché sont toujours en vacances. Néanmoins, le tableau technique semble haussier ici, avec 1,14 attirant l'action des prix.

La paire a formé un triangle contre la zone de 1,12, et le biais reste haussier au-dessus. Une clôture quotidienne au-dessus de 1,14 devrait déclencher davantage de hausse, car les acheteurs tenteront de pousser le marché vers le mouvement mesuré du modèle indiqué en orange ci-dessous.

Le NFP de vendredi est décisif

Comme il s'agit de la première semaine de négociation du mois, vendredi apporte le rapport NFP aux États-Unis – l'une des publications économiques mensuelles les plus importantes. Les investisseurs s'attendent à ce que l'économie américaine ait créé 410 000 nouveaux emplois en décembre et que le taux de chômage ait baissé à 4,1 %. Tout indice que le marché du travail se rapproche de la définition du plein emploi de la Fed devrait déclencher une volatilité sur les paires de dollars américains, et sur l'EUR/USD en particulier.