Le FTSE 100 atteint un support dans la zone dès 7 250 après avoir eu du mal à casser plus haut. Est-ce le moment d'acheter avant un rallye de fin d'année ?

L'indice FTSE 100 s'est négocié dans une fourchette étroite pendant la majeure partie de l'année. Il a eu du mal à dépasser les 7 500 points et s'est consolidé en dessous de mai à novembre. Cependant, il a réussi à casser plus haut et a atteint 7 400 avant la baisse actuelle. La grande question est maintenant de savoir si le support tient et si c'est le bon endroit pour acheter pour un éventuel rallye du Père Noël ?

D'un point de vue technique, c'est aussi un bon endroit pour acheter que n'importe quel autre. Selon le principe d'interchangeabilité, les niveaux de support se transforment en résistance et inversement. C'est précisément ce qui s'est passé ici – la résistance s'est transformée en support, donnant ainsi l'opportunité d'être long. Les traders prêts à tenter leur chance ont besoin d'un ordre stop à 7 000, tout en visant un nouveau plus haut au-dessus de 7 400.

La Banque d'Angleterre redevient hawkish

L'un des principaux obstacles à un niveau plus élevé du marché boursier est le bellicisme de la Banque d'Angleterre. En octobre, le gouverneur, Andrew Bailey, a suggéré que la banque centrale soit sur le point de procéder à une hausse des taux en réponse à la hausse de l'inflation.

Cependant, malgré les attentes des participants au marché pour une hausse des taux, le comité de politique monétaire n'a pas réussi à en livrer une lors de sa dernière réunion. C'est l'une des raisons pour lesquelles le FTSE 100 a franchi la zone de résistance des 7 250 et s'est redressé à 7 400.

Pendant ce temps, Bailey a de nouveau exprimé des commentaires bellicistes. La semaine dernière, il a déclaré que la banque centrale ne pouvait rester indifférente à des prix plus élevés, ceux ouvrant la voie à un resserrement monétaire. En effet, il semble que la Banque d'Angleterre suive de près les traces de la Fed en devenant belliciste.

Si tel est le cas, le FTSE 100 aura du mal à atteindre de nouveaux sommets. Néanmoins, le tableau technique semble haussier au-dessus de 7 000. Par conséquent, la récente baisse peut offrir une opportunité pour la fin de l'année aux traders prêts à prendre le risque et à acheter à l'ancienne résistance transformée en support.