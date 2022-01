Un solide rapport sur la fabrication britannique pour décembre fait grimper le GBP/USD. La production, les nouvelles commandes, l'emploi – tout a augmenté au cours du mois.

Un solide rapport manufacturier britannique pour décembre est responsable de l'inversion des pertes du GBP/USD du début de la semaine. Il montre que le secteur se développe à un rythme soutenu, 57,9 contre 57,6 précédemment et 57,6 prévu, grâce à une production plus élevée, de nouvelles commandes et une augmentation de l'emploi.

En conséquence, la livre sterling a bondi dans tous les domaines, gagnant contre ses pairs. Non seulement le GBP/USD est plus élevé ce jour-là, mais le GBP/JPY l'est également, tandis que l'EUR/GBP a chuté de plus de cinquante pips.

Cependant, tout ne semble pas avantageux dans le rapport. Par exemple, les nouvelles commandes à l'exportation chutent pour le quatrième mois consécutif, tandis que l'inflation des prix de vente atteint de nouveaux records.

Le motif inversé de la tête et des épaules indique plus d'envers

L'image technique montre deux modèles haussiers. Tout d'abord, il y a un possible motif tête et épaules inversé en préparation. Le marché "travaille" actuellement sur l'épaule droite, et une clôture quotidienne au-dessus de 1,3550 devrait être interprétée comme une cassure de la ligne de cou de la configuration. Les traders pousseraient probablement plus à la hausse sur un tel mouvement, car la route est ouverte pour le mouvement mesuré, indiqué en orange sur le graphique ci-dessous.

Deuxièmement, les points les plus bas de la figure inversée de la tête et des épaules coïncident avec un triple fond. Le marché s'est essayé à la zone des 1,32 trois fois de suite et a été rejeté à chaque fois.

Une BOE belliciste soutient une livre sterling forte

Alors qu'il est au début de l'année commerciale, le rapport sur le secteur manufacturier soutient le bellicisme de la Banque d'Angleterre (BOE). En décembre, la banque centrale a relevé le taux d'intérêt et les investisseurs prévoient d'autres hausses prochainement. Certainement, le fait que la reprise de la fabrication se poursuive devrait donner raison à la BOE et soutenir ainsi une plus grande force à venir pour la livre sterling.

D'un autre côté, la grande inconnue vient des États-Unis. L'économie est forte et la Fed se prépare à augmenter cette année, mais les traders ont besoin de plus d'indices. Le premier arrivera dans trois jours, car le rapport sur les salaires non agricoles est publié vendredi. Le dollar américain pourrait montrer une certaine force grâce à des données sur l'emploi meilleures que prévu.