Les données d'inflation au Royaume-Uni ont atteint un sommet de 10 ans en novembre. Les prix des transports, des vêtements et des chaussures ont le plus augmenté – est-il temps pour la Banque d'Angleterre de changer de discours et d'augmenter les taux ? Si oui, est-il temps d'acheter la livre sterling avant un virage belliciste de la banque centrale ?

Les données d'inflation de novembre ont été publiées aujourd'hui au Royaume-Uni, un jour avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. L'inflation annuelle des prix à la consommation a atteint un sommet en 10 ans en novembre, poussant la Banque d'Angleterre à agir et à annuler l'assouplissement de sa politique monétaire.

Les commerçants et les investisseurs ont appris récemment que les banques centrales sont prêtes à admettre que l'inflation n'est pas transitoire, comme on l'a cru cette année. Ainsi, les hausses de taux sont à venir. La grande question est maintenant : qui augmentera les taux plus rapidement afin de plafonner l'inflation ? L'inflation sous-jacente de l'IPC a atteint 4 % en novembre, bien au-dessus des 3,7 % attendus.

Le tableau technique GBP/USD reste déprimé

La livre a rebondi sur la publication des données sur l'inflation, bien que le mouvement ait été timide. Par exemple, le GBP/USD est en hausse de 0,28% au moment de la rédaction de cet article, car les investisseurs craignent de prendre le moindre risque avant la décision monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis attendue plus tard dans la journée.

Une autre raison pour laquelle le GBP/USD n'a pas réagi aux données d'inflation plus élevées que prévu est l'image technique baissière. La paire GBP/USD a réalisé un double sommet au premier semestre de l'année dans la zone des 1,42, puis a évolué dans un canal baissier jusqu'à ce jour. Il se situe actuellement sur un support dynamique autour du bord inférieur du canal, mais aucun rebond n'est encore observé.

La force de la livre est plus visible face à l'euro. La paire EUR/GBP a fortement baissé au cours de l'année, sans aucun signe d'inversion de tendance de si tôt.

Dans l'ensemble, les données sur l'inflation peuvent être une raison pour la Banque d'Angleterre de devenir plus belliciste. Les investisseurs auront une idée de ce que la banque centrale fera ensuite, car son message suivra probablement la même direction que celui de la Fed.