La Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé sa politique monétaire inchangée cette semaine. La hausse de l'inflation et la vigueur globale de l'économie australienne n'ont pas suffi à la banque centrale pour relever le taux directeur.

La première banque centrale a présenté sa décision de politique monétaire cette semaine a été la RBA. Il a maintenu la politique inchangée , malgré la hausse de l'inflation et la vigueur économique.

L'une des devises les plus fortes cette semaine a été le dollar australien. Il s'est même apprécié face à la monnaie de réserve mondiale et a également gagné du terrain face à l'euro.

En parlant de l'euro, la paire croisée EUR/AUD est connue pour réagir aux événements géopolitiques lorsqu'un environnement à risque commence. Mais la guerre en Ukraine n'a pas déclenché un mouvement d'aversion pour le risque, comme en témoignent les actions américaines. Par conséquent, le dollar australien a continué de se renforcer face à l'euro.

Points saillants de la décision de politique monétaire de la RBA

La RBA a laissé le taux de trésorerie inchangé à 0,1%, son niveau le plus bas pendant la pandémie de COVID-19. De plus, le taux d'intérêt sur les soldes de règlement des changes est de zéro pour cent.

Alors que la RBA reconnaît la reprise économique mondiale en cours après le ralentissement créé par la pandémie, elle souligne que la guerre en Ukraine est une nouvelle source majeure d'incertitude. Même le taux de chômage, au plus bas depuis 14 ans, n'était pas une raison suffisante pour que la RBA relève les taux.

D'autres banques centrales ont pris un risque et ont augmenté. Par exemple, la Banque d'Angleterre a déjà augmenté deux fois. De plus, hier, la Banque du Canada a également relevé les taux. Alors naturellement, des politiques monétaires divergentes devraient impacter les monnaies locales.

Qu'en est-il de la paire AUD/USD ?

Le dollar australien a ouvert la semaine de négociation avec un écart causé par la guerre en Ukraine. Cependant, l'écart a été rapidement comblé le premier jour de la semaine de négociation, puis une formation de fanion est apparue sur la période de 4h.

Un fanion est un modèle de continuation et le mouvement mesuré indique plus de forces vers la zone de 0,74. En d'autres termes, bien que la RBA ait maintenu sa politique accommodante, les investisseurs ont continué à acheter le dollar australien, peut-être dans le cadre d'une stratégie de désinvestissement dans le but de déplacer des fonds loin des zones de conflit.